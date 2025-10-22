Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào phải dứt điểm việc đấy.

Chiều 22/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung ứng đủ điện ổn định là yêu cầu cấp thiết cho phát triển. Thực tiễn cho thấy GDP tăng trưởng 1 điểm phần trăm, thì điện năng tiêu thụ tăng trưởng gấp 1,5-2 lần. Hiện công suất tiêu thụ điện bình quân cả nước là 54.500 MW, mức tăng trưởng mỗi năm khoảng 6.500 đến 8.200 MW.

Thủ tướng chủ trì phiên họp về xây dựng nhà máy điện hạt nhân.(Ảnh: VGP).

Thủ tướng nêu, thời gian tới, nước ta chủ trương thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao, sản xuất chip, chuyển đổi số, xây dựng, phát triển các trung tâm dữ liệu, chuyển đổi xanh, tăng cường sử dụng xe điện và xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao, đường sắt nội đô, vì thế nhu cầu sử dụng điện sẽ rất tăng mạnh.

Nguồn điện hạt nhân được đánh giá là nguồn điện ổn định, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch, thân thiện với môi trường, phát thải thấp.

Thủ tướng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết thống nhất chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam; Bộ Chính trị có Nghị quyết số 70 ngày 20/8/2025 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục chủ trương khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân với các đối tác phù hợp, đảm bảo lợi ích cao nhất của Việt Nam, có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2035-2045.

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong quá trình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan báo cáo về tình hình xây dựng, trình ban hành các cơ chế, chính sách để thể chể hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các luật; tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao sau phiên họp lần trước, kết quả đạt được, những việc chưa làm được, chỉ rõ các vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào phải dứt điểm việc đấy, làm việc nào ra việc đấy, phân công phải "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.