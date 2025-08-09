Hà Nội

Chính trị

Thủ tướng chỉ đạo gỡ “điểm nghẽn” pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện chỉ đạo tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Hạo Nhiên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 130/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu:

Thời gian qua, các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện văn bản uy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản và đất đai. Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật Đất đai năm 2024 đã giải quyết được nhiều vướng mắc, bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đất đai năm 2013; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để và chưa phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, là nguyên nhân vướng mắc, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Chính trị đã chỉ đạo sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2025).

Để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên khoáng sản, đất đai góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

mo-da-voi.jpg
Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tập trung rà soát kỹ, toàn diện, xác định các vướng mắc, bất cập trong quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật; trong đó yêu cầu nêu rõ nội dung vướng mắc, quy định tại điều, khoản, điểm của văn bản luật, nghị định, thông tư và đề xuất, kiến nghị giải pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cụ thể; gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-8-2025;

Nội dung, giải pháp đề xuất cần xử lý triệt để, hiệu quả, không còn vướng mắc, khó khăn để mọi hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai trên địa bàn, lĩnh vực thuận lợi nhất, trên tinh thần: Phân cấp, phân quyền tối đa để các cấp cơ sở, địa phương, cấp trực tiếp thực hiện chủ động quyết, chủ động làm và tự chịu trách nhiệm; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết và tăng cường hậu kiểm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ ý kiến các bộ, địa phương để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoáng sản và đất đai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, trên nguyên tắc phân cấp triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, bảo đảm thông thoáng, tăng cường hậu kiểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng hợp trước ngày 22-8-2025;

Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm kịp tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV (tháng 10-2025); đồng thời tập trung rà soát, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời với các luật được sửa đổi;

Sửa đổi, bổ sung, thay thế ngay các quy định gây vướng mắc tại các văn bản theo thẩm quyền, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10/9/2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công điện này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

