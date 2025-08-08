Hàng trăm công trình quy mô lớn sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành vào ngày 19/8

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19/8/2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025 về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Công điện nêu: Để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 chỉ đạo Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19/8/2025.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 (trong đó thống kê, phân loại cụ thể: số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, số lượng dự án do tư nhân đầu tư, trong đó có cả vốn FDI, tổng cộng giá trị các nguồn vốn…); gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13 tháng 8/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế); lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố..., trong đó điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại; xây dựng báo cáo trung tâm, bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng Chương trình, kịch bản; lên danh sách khách mời, gồm các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ dự, chỉ đạo tại các điểm cầu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 13/8/2025.

Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ 19 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải (Thông báo số 401/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2025), chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi.