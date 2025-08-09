Hà Nội

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 19/8 phải hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công (tháng 3/2025), Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng…

Hạo Nhiên

Sáng 9/8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên, với yêu cầu tới ngày 19/8 phải hoàn thành dự án quan trọng quốc gia này.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại vị trí cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà, vị trí cột VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ. Đây là những vị trí cột có khối lượng thi công lớn, phức tạp, ví như cột VT369 là một trong 2 cột vượt sông Lô (cùng với cột VT370), cao 130m, tổng khối lượng khoảng 360 tấn/cột.

Thăm, tặng quà, Thủ tướng động viên các kỹ sư, công nhân "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm ngày làm đêm, tranh thủ thời tiết tốt để triển khai những hạng mục còn lại; đồng thời lưu ý các đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống, giữ gìn sức khoẻ người lao động trong điều kiện nắng nóng hiện nay.

img8901-17547146420701257879033.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Ngay tại công trường, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 2 bố trí lực lượng quân đội triển khai các công tác bảo đảm hậu cần phục vụ thi công như dựng lán trại dã chiến hỗ trợ anh em công nhân thi công trong mọi điều kiện thời tiết; hỗ trợ lương thực, nước uống, hỗ trợ việc kéo dây...

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Sau khi thị sát công trường, ngay tại xã Dân Chủ, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt".

img8907-17547144971011654872914.jpg
Thủ tướng động viên các kỹ sư, công nhân...

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương; cấp uỷ, chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ; các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ và sự quyết tâm, nỗ lực của EVN - chủ đầu tư và các nhà thầu trong triển khai dự án.

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công (tháng 3/2025), Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát đến 19/8/2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

img8910-1754714789124865564365.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị liên quan về tiến độ thi công Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Do đó, các chủ thể liên quan "đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa; đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa; đã tập trung trọng tâm, trọng điểm rồi, tập trung trọng điểm hơn nữa" để thúc đẩy đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên toàn tuyến; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị-xã hội, hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường; phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân.

Thành lập tổ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo triển khai dự án; huy động nhà thầu phụ tại địa phương; điều chuyển lực lượng từ các đơn vị, các vùng miền cho dự án; huy động sự hỗ trợ về lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp, lực lượng như công an, quân đội, viễn thông… chi viện để hoàn thành dự án.

