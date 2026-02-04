Hà Nội

Quân sự

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 915 và 920

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu hai đơn vị duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay an toàn, chặt chẽ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bảo Giang

Ngày 4/2, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 915 và Trung đoàn 920 đóng quân tại Sân bay Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, cùng đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân chủng.

giang-1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung đoàn 915 và Trung đoàn 920 đóng quân tại Sân bay Phan Thiết.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nghe chỉ huy hai đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phương án trực, bảo đảm an toàn bay trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả tiêu biểu mà Trung đoàn 915 và Trung đoàn 920 đạt được, nhất là trong huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc hai trung đoàn thực hiện nghiêm công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật; giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 915 và Trung đoàn 920 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn đơn vị; tổ chức huấn luyện bay an toàn, vững chắc, chấp hành nghiêm Điều lệ bay và các quy định chuyên ngành, kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, giản đơn trong huấn luyện.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong mọi hoạt động, nhất là giáo dục và đào tạo; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ giảng viên, tinh thần học tập, rèn luyện của học viên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

giang-2.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền và Trung tướng Vũ Hồng Sơn trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ hai trung đoàn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý việc quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; tổ chức đón Tết cho bộ đội bảo đảm an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý điều hành bay chặt chẽ.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền và Trung tướng Vũ Hồng Sơn đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 915 và Trung đoàn 920.

