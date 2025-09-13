Thủ khoa 'siêu hiếm' tiết lộ lý do chọn ngành khó bác sĩ nội trú

Chiều 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức trọng thể sự kiện “Match Day 2025 – Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú”. Giữa những gương mặt bước lên sân khấu chọn chuyên ngành, một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Ngô Thu Hà (24 tuổi, quê Phú Thọ).

Khoảnh khắc "Thủ khoa kép" Ngô Thu Hà đăng ký chuyên ngành Ung thư.

Nữ thủ khoa “siêu hiếm” tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 14 bác sĩ nội trú và quyết định theo đuổi chuyên ngành Ung thư, lĩnh vực khắc nghiệt trong y khoa, đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên sâu mà còn bản lĩnh và lòng kiên trì.

Chọn chuyên ngành khó vì muốn đồng hành cùng bệnh nhân

Với sinh viên y khoa, kỳ thi nội trú từ lâu được xem là “cửa ải khắc nghiệt” nhất. Đây là vòng tuyển chọn gắt gao nhằm tìm ra những bác sĩ trẻ xuất sắc nhất, để tiếp tục đào tạo toàn thời gian trong ba năm vừa làm việc trực tiếp tại bệnh viện, vừa học tập dưới sự kèm cặp của các chuyên gia đầu ngành.

Năm 2025, kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 50 thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ 14 cơ sở đào tạo khối sức khỏe trên cả nước.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Hà cho biết, muốn được đồng hành cùng bệnh nhân trong cuộc chiến với ung thư, và tin rằng đây là con đường phù hợp nhất với bản thân. Thi đỗ bác sĩ nội trú, lại có cơ hội học tập ở chuyên ngành mơ ước, Hà khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện trong 3 năm tới để trang bị kiến thức vững chắc trước khi chính thức bước vào nghề.

“Em muốn dấn thân vào con đường khó khăn này để có thể đồng hành với bệnh nhân một cách lâu dài”, Hà chia sẻ

“Siêu hiếm”: Thủ khoa nối tiếp Thủ khoa

Ngô Thu Hà vốn không còn xa lạ với nhiều người. Cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Hà từng gây tiếng vang với 29,8 điểm trong kỳ thi THPT năm 2019, trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00. Giấc mơ áo blouse trắng đã đến gần hơn bao giờ hết.

Nữ thủ khoa "siêu hiếm" của ĐH Y Hà Nội Ngô Thu Hà.

Nhưng bước chân vào giảng đường Y Hà Nội, Hà lập tức chọn cách “gác lại vinh quang”, bắt đầu hành trình mới từ số 0. Những môn đại cương như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Lý sinh khiến cô gái thủ khoa cũng phải loay hoay. “Thậm chí khi học Lý sinh, mình phải mở lại sách Vật lý cấp ba để lấy gốc”, Hà nhớ lại.

Khó khăn là thế, nhưng nền tảng Toán học giúp em tiếp cận nhanh, kết hợp cùng sự chăm chỉ để thích nghi dần với guồng quay mới. Và rồi, từ năm nhất đến năm cuối, Hà liên tục giành học bổng khuyến khích học tập, tích cực tham gia hoạt động học thuật và thiện nguyện, khẳng định bản lĩnh của một sinh viên y khoa không chỉ học giỏi mà còn sống trọn với đam mê.

Trước khối kiến thức khổng lồ của ngành Y, Hà sớm hiểu rằng không thể đi một mình. Cô tham gia Câu lạc bộ Sinh viên học tập tích cực, thường xuyên học nhóm, tranh luận, giải bài khó cùng bạn bè và anh chị khóa trên. “Mỗi người có thế mạnh riêng, bổ trợ cho nhau giúp mình tiến bộ nhanh hơn,” Hà chia sẻ.

Hà còn kiên trì áp dụng phương pháp “Nhớ lại chủ động” (Active Recall): sau khi học xong, gấp sách lại và tự giảng lại toàn bộ nội dung cho đến khi trôi chảy. Song song đó, cô tự tạo flashcard trên điện thoại, tranh thủ ôn tập bất cứ lúc nào. Với đặc thù ngành Y thi cả lý thuyết lẫn lâm sàng, đôi khi đề thi còn vượt ngoài giáo trình, Hà tự tìm tòi thêm các tài liệu trong và ngoài nước, từ Sinh lý Guyton đến Harrison Nội khoa.

Sau 6 năm miệt mài, Hà tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình 8,42/10, trở thành thủ khoa đầu ra khóa 2019–2025 của Đại học Y Hà Nội.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, suốt nhiều thập kỷ qua, gần như chưa từng có trường hợp nào vừa là thủ khoa đầu vào, vừa giữ ngôi thủ khoa đầu ra. Thành tích “siêu hiếm” này, theo nhà trường, không chỉ phản ánh năng lực bẩm sinh vượt trội mà còn đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực phi thường của sinh viên trong suốt 6 năm học tập đầy khắc nghiệt

Hành trình trở thành bác sĩ giỏi còn dài, phải nỗ lực rất nhiều…

Ngô Thu Hà chia sẻ, động lực để Hà theo đuổi nghề y khởi nguồn từ ký ức tuổi thơ. Một lần, Hà bị sốt cao tưởng chừng nguy hiểm, may mắn, Hà được một bác sĩ tận tình cứu chữa dù đó đang là giờ nghỉ trưa. Điều đó đã in sâu vào trong trái tim Hà về sự tận tâm của người thầy thuốc.

Ngô Thu Hà là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Nhiều năm sau, trong hành trình trưởng thành, được truyền cảm hứng từ chính sự tận tâm và khiêm nhường của các thầy cô nơi giảng đường và phòng bệnh, Hà mong mình cũng có thể trở thành một người bác sĩ như vậy.

Những ngày đi lâm sàng, trực bệnh viện là “lớp học” đặc biệt giúp Hà trưởng thành. Cô nhớ những ca trực tại Bệnh viện Xanh Pôn, chứng kiến bệnh nhân lớn tuổi tự đến viện, không có người nhà, y bác sĩ phải hỗ trợ từ giấy tờ đến đưa đi chụp chiếu. “Những hình ảnh đó khiến em tự nhủ phải trau dồi chuyên môn, đồng thời bồi đắp cho mình sự bao dung, đồng cảm”, Hà nói.

Dù sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ, Hà vẫn khiêm nhường cho hay, danh hiệu thủ khoa không phải đích đến, mà chỉ là một cột mốc để nhìn lại chặng đường đã qua. Trước kỳ thi bác sĩ nội trú, Hà tâm sự: “Em mong muốn thi đỗ nội trú để tiếp tục được trau dồi kiến thức vững vàng. Hành trình trở thành bác sĩ giỏi vẫn còn dài và em sẽ phải nỗ lực rất nhiều”.

Hành trình của Ngô Thu Hà mới chỉ bắt đầu. Từ “thủ khoa siêu hiếm” đến bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư, mỗi dấu mốc đều là minh chứng cho sự bền bỉ và khát vọng sống trọn với nghề. Trong chiếc áo blouse trắng, Hà hiểu rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng cũng có vô vàn cơ hội để sẻ chia và chữa lành. Và với bản lĩnh cùng trái tim tận tụy, cô gái trẻ ấy đang từng ngày tiến gần hơn đến giấc mơ trở thành một bác sĩ giỏi, biết đồng hành cùng người bệnh trên hành trình giành giật sự sống.