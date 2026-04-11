Thủ khoa Olympic Toán toàn quốc 2026 tiết lộ bí quyết đạt giải Đặc biệt

Ngày 11/4, tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 32 năm 2026 do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các trường đại học, học viện trong nước tổ chức.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 306 giải chính thức ở 2 môn Đại số và Giải tích. Trong đó, ở môn Đại số có 27 giải Nhất, 52 giải Nhì và 78 giải Ba; ở môn Giải tích có 25 giải Nhất, 52 giải Nhì và 72 giải Ba. Có 7 thí sinh đạt giải nhất của cả hai môn hoặc là thủ khoa bảng A được trao giải Đặc biệt. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 75 giải Khuyến khích cho các thí sinh có kết quả tốt.

Thủ khoa có điểm số cao nhất Nguyễn Nhất Huy: Bí quyết chủ yếu là tự học

Trong số 7 thí sinh được trao giải Đặc biệt tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên- học sinh năm nay, Nguyễn Nhất Huy, sinh viên lớp K73 Chất lượng cao, Trường Toán học và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất bảng A môn Đại số, đồng thời là Thủ khoa có số điểm cao nhất.

Huy cho biết, em từng đạt giải Nhì ở lần dự thi trước, năm nay, với kinh nghiệm và quá trình rèn luyện bền bỉ, nam sinh đã chạm tới mục tiêu cao nhất.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Huy nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất chính là tự học và sự kiên trì. Theo em, không có “bí kíp” đặc biệt nào ngoài việc nắm chắc kiến thức nền tảng và luyện tập thường xuyên.

Đối với các kỳ thi Olympic, Huy cho rằng việc “mài giũa” qua bài tập là điều bắt buộc. Toán học không chỉ dừng lại ở việc hiểu lý thuyết mà còn đòi hỏi quá trình tư duy sâu và thời gian để giải quyết những bài toán khó.

Nam sinh cũng khẳng định, vai trò của thầy cô rất quan trọng trong việc định hướng, cung cấp tài liệu và bổ sung kiến thức. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự chủ động của người học.

Với Huy, giá trị lớn nhất mà Toán học mang lại không chỉ nằm ở ứng dụng mà chính là khả năng rèn luyện tư duy. Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh đã tiếp thêm cho em tình yêu đối với Toán học. Trong tương lai, em mong muốn không chỉ là một giáo viên mà còn là một nhà nghiên cứu Toán học.

Nữ sinh Nguyễn Thị Hòa Thái: Học Toán hiệu quả cần biết cân bằng

Nguyễn Thị Hòa Thái, sinh viên lớp K72K, Trường Toán học và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giành giải Nhất Đại số bảng A tại Olympic Toán sinh viên 2026 với 24 điểm.

Từng đạt giải Nhì quốc gia, Thái cho biết bí quyết của mình không nằm ở áp lực mà ở sự thoải mái và phù hợp với môn học: “Em thấy Toán thú vị nên cứ học thôi, không đặt nặng”.

Điểm nổi bật trong phương pháp học của Thái là sự kiên trì, có thể “cứng đầu”. Với những bài toán khó, em có thể suy nghĩ trong nhiều ngày trước khi tìm đến tài liệu hay sự hỗ trợ. “Chưa nghĩ ra thì cố thêm, chưa được nữa mới nhờ giúp”, em chia sẻ.

Theo Thái, học Toán hiệu quả cần biết cân bằng: khi bế tắc, nên tạm dừng rồi quay lại. Quan trọng nhất vẫn là cảm thấy phù hợp và không tạo áp lực quá lớn – cách giúp duy trì đam mê và phát triển tư duy bền vững.

Đỗ Văn Quân: Hiểu bản chất, nuôi đam mê, chìa khóa chinh phục “Giải nhất kép”

Đỗ Văn Quân, sinh viên khóa 54, Học viện An ninh Nhân dân, gây ấn tượng khi xuất sắc giành đồng thời hai giải Nhất ở cả Đại số và Giải tích tại Kỳ thi Olympic Toán sinh viên 2026. Trước đó, nam sinh cũng từng đạt một giải Nhất và một giải Nhì, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm.

Chia sẻ về thành tích, Quân bày tỏ sự xúc động khi nỗ lực của bản thân được ghi nhận, đồng thời coi đây là niềm tự hào không chỉ cho cá nhân mà còn cho gia đình và nhà trường.

Theo Quân, bí quyết học Toán không nằm ở mẹo mực mà ở việc nắm chắc bản chất vấn đề. “Quan trọng nhất là hiểu sâu và học đầy đủ các dạng bài, bên cạnh đó phải có đam mê”, em nhấn mạnh. Tình yêu với Toán học của Quân được nuôi dưỡng từ sớm, trở thành động lực xuyên suốt quá trình học tập.

Nam sinh cho rằng các kỳ thi Olympic không chỉ là nơi thử sức mà còn tiếp thêm động lực, củng cố tình yêu với Toán học. Hiện theo học ngành an toàn thông tin, Quân đặt mục tiêu vận dụng nền tảng Toán để phát triển chuyên môn, góp phần bảo vệ an ninh mạng quốc gia trong tương lai.

“Cứ chăm là được”, cách học giản dị của nam sinh đạt giải Nhất Đại số Vương Khánh Toàn

Vương Khánh Toàn, sinh viên lớp cử nhân tài năng Toán K70, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), giành giải Nhất Đại số và giải Ba Giải tích tại Kỳ thi Olympic Toán sinh viên 2026.

Chia sẻ về cảm xúc, Toàn cho biết em rất vui và biết ơn các thầy cô đã đồng hành, hỗ trợ trong quá trình ôn luyện. Với em, kỳ thi không chỉ là nơi thử sức mà còn góp phần nuôi dưỡng và củng cố tình yêu với Toán học.

Điều đáng chú ý là phương pháp học của Toàn lại khá giản dị. Em cho rằng không có bí quyết đặc biệt, chủ yếu là sự chăm chỉ và tự học.

Từng đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia, Toàn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi bước vào môi trường đại học. Theo em, việc duy trì thói quen học tập đều đặn, kiên trì với bài toán là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực.