Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa tay Kleen Hand Wash

Sản phẩm Kleen Hand Wash bị thu hồi toàn quốc do chứa Natri benzoate không công bố, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tiêu hủy đúng quy định.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 207/QLD-MP ngày 19/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen - hương trà xanh) chai 500 ml.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (địa chỉ: 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nay là: 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái - Cụm II, phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất. Lô sản phẩm bị thu hồi có số lô 002, ngày sản xuất 22/1/2025, hạn sử dụng 22/1/2028.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại Go! Long Biên - Công ty TNHH thương mại quốc tế - Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long (địa chỉ: 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Natri benzoate không được công bố trên nhãn sản phẩm và không phát hiện Phenoxyethanol - thành phần có ghi trên nhãn.

1-side-3517.jpg
Công văn của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen - hương trà xanh) chai 500 ml vi phạm/Ảnh chụp màn hình

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen – Hương trà xanh) - Chai 500ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen – Hương trà xanh) - Chai 500ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. - Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen - Hương trà xanh) - Chai 500ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 13/02/2026.

Rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen – Hương trà xanh) để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 29/01/2026. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen – Hương trà xanh) - Chai 500ml không đáp ứng quy định. Đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 001198/21/CBMP-HCM theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Sữa rửa tay Kleen - Hương trà xanh. Ảnh: LZD/nguồn znews.vn

Sữa rửa tay Kleen - Hương trà xanh. Ảnh: LZD/nguồn znews.vn

Kiểm tra Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/02/2026.

Gần đây, Cục Quản lý Dược liên tục rà soát, yêu cầu thu hồi các sản phẩm kém chất lượng, chứa các chất cấm, chất không được công bố. Tuần trước, 8 sản phẩm mỹ phẩm cũng bị thu hồi do chứa Miconazole, hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Việc đình chỉ và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm vi phạm là biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng và phù hợp với chuẩn mực quản lý chung của khu vực ASEAN.

Sống Khỏe

Thu hồi 77 mỹ phẩm Nhật Bản do không đủ hồ sơ pháp lý tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành 77 sản phẩm của Ucanrely, gồm dầu gội, kem dưỡng, sữa tắm, sản phẩm cho trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 19/01/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Ucanrely.

Theo đó, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 77 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely (địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 2, số nhà 194, đường Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Công ty Dược phẩm Hà Nội

Cục Quản lý Dược thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Dược phẩm Hà Nội do không tiếp tục hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 172/QĐ-BYT ngày 19/01/2026 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Cụ thể, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 793/ĐKKDD-BYT ngày 03/01/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính: 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Địa điểm kinh doanh Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Hóa dược Quốc tế Phương Nam

Cục Quản lý Dược thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Công ty Hóa dược Quốc tế Phương Nam do không còn nhu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 168/QĐ-BYT, ngày 16/1/2026 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam.

Theo đó, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 367/ĐKKDD-BYT (được cấp lần đầu ngày 27/12/2019) của Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam. Doanh nghiệp này có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tọa lạc tại số 71-71A-71B, đường TA08, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh trước kia, (nay là Số 71-71A-71B, đường TA08, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Xem chi tiết

