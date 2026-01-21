Hà Nội

Sống Khỏe

Bộ Y tế thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Công ty Dược phẩm Hà Nội

Cục Quản lý Dược thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Dược phẩm Hà Nội do không tiếp tục hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 172/QĐ-BYT ngày 19/01/2026 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

Cụ thể, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 793/ĐKKDD-BYT ngày 03/01/2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính: 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội. Địa điểm kinh doanh Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội).

2.png
Ảnh minh họa/Internet

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là ông Nguyễn Phú Bình, dược sĩ đại học, có chứng chỉ hành nghề dược số 01576/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 25/11/2013. Công ty chuyên kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

2-side.jpg
Cục Quản lý Dược/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội có Công văn số 115/CV-DPHN ngày 01/12/2025 đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược do không tiếp tục kinh doanh dược trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tại địa điểm kinh doanh nêu trên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, đồng thời Quyết định số 01/QĐ-BYT ngày 3/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội cũng hết hiệu lực.

Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội cùng Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Việc thu hồi nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về dược được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật hiện hành.

