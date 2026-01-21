Thu hồi 77 mỹ phẩm Nhật Bản do không đủ hồ sơ pháp lý tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành 77 sản phẩm của Ucanrely, gồm dầu gội, kem dưỡng, sữa tắm, sản phẩm cho trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 19/01/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Ucanrely.

Theo đó, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 77 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely (địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 2, số nhà 194, đường Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Danh sách 77 mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố vừa Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ.

Các sản phẩm bị thu hồi lần này của Công ty TNHH Ucanrely gồm 77 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, với nhiều nhóm mỹ phẩm, từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da, kem chống nắng, đến chăm sóc răng miệng. Sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Ichikami, Hatomugi, Shiseido, Pantene, Softymo, Rosette, Fino, Tsubaki, Skin Aqua, Arau Baby, Aquafresh.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm thuộc dòng chăm sóc da và tóc Nhật Bản như Hatomugi The Tone Up UV Milky Gel, Ichikami Smooth Care Shampoo & Conditioner, Softymo Deep Cleansing Oil vốn được nhiều người tiêu dùng Việt sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm dành cho trẻ em như Arau Baby Foam Full Body Soap, Lion Children’s Toothpaste cũng nằm trong diện thu hồi.

Sản phẩm Tsubaki Premium Volume & Repair do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình/nguồn znews.vn

Nguyên nhân thu hồi là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định pháp luật. Quyết định cũng thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của công ty này.

Quyết định của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo các cơ sở kinh doanh, ngừng lưu hành, sử dụng sản phẩm, tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định, đồng thời giám sát, kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm.