Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi 77 mỹ phẩm Nhật Bản do không đủ hồ sơ pháp lý tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành 77 sản phẩm của Ucanrely, gồm dầu gội, kem dưỡng, sữa tắm, sản phẩm cho trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 19/01/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Ucanrely.

Theo đó, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 77 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely (địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 2, số nhà 194, đường Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

1-6011-4780-2970-710.jpg
3.png

Danh sách 77 mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố vừa Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ.

Các sản phẩm bị thu hồi lần này của Công ty TNHH Ucanrely gồm 77 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, với nhiều nhóm mỹ phẩm, từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da, kem chống nắng, đến chăm sóc răng miệng. Sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Ichikami, Hatomugi, Shiseido, Pantene, Softymo, Rosette, Fino, Tsubaki, Skin Aqua, Arau Baby, Aquafresh.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm thuộc dòng chăm sóc da và tóc Nhật Bản như Hatomugi The Tone Up UV Milky Gel, Ichikami Smooth Care Shampoo & Conditioner, Softymo Deep Cleansing Oil vốn được nhiều người tiêu dùng Việt sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm dành cho trẻ em như Arau Baby Foam Full Body Soap, Lion Children’s Toothpaste cũng nằm trong diện thu hồi.

Sản phẩm Tsubaki Premium Volume &amp; Repair do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình/nguồn znews.vn

Sản phẩm Tsubaki Premium Volume & Repair do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình/nguồn znews.vn

Nguyên nhân thu hồi là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định pháp luật. Quyết định cũng thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của công ty này.

1-side-1550.jpg
Quyết định của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo các cơ sở kinh doanh, ngừng lưu hành, sử dụng sản phẩm, tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định, đồng thời giám sát, kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm.

#mỹ phẩm Nhật Bản #thu hồi mỹ phẩm #Ucanrely #an toàn người tiêu dùng #dược phẩm #việt nam

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược thu hồi hơn 100 sản phẩm mỹ phẩm của KIN Việt Nam

Hơn 100 sản phẩm mỹ phẩm của KIN Việt Nam bị thu hồi do không còn nhu cầu kinh doanh.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 34/QĐ-QLD ngày 13/01/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Cổ phần KIN Việt Nam.

Cụ thể, thu hồi 102 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần KIN Việt Nam, địa chỉ số 99 Đại Thắng, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (cũ), thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược thu hồi 8 mỹ phẩm chứa Miconazole

Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm chứa Miconazole để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-QLD ngày 13/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Miconazole; Miconazole nitrate.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định này, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ, gồm:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Hóa dược Quốc tế Phương Nam

Cục Quản lý Dược thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Công ty Hóa dược Quốc tế Phương Nam do không còn nhu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 168/QĐ-BYT, ngày 16/1/2026 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam.

Theo đó, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 367/ĐKKDD-BYT (được cấp lần đầu ngày 27/12/2019) của Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam. Doanh nghiệp này có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tọa lạc tại số 71-71A-71B, đường TA08, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh trước kia, (nay là Số 71-71A-71B, đường TA08, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới