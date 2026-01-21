Hà Nội

Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Hóa dược Quốc tế Phương Nam

Cục Quản lý Dược thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Công ty Hóa dược Quốc tế Phương Nam do không còn nhu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 168/QĐ-BYT, ngày 16/1/2026 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam.

Theo đó, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 367/ĐKKDD-BYT (được cấp lần đầu ngày 27/12/2019) của Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam. Doanh nghiệp này có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tọa lạc tại số 71-71A-71B, đường TA08, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh trước kia, (nay là Số 71-71A-71B, đường TA08, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh).

1-side.jpg
Quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung quyết định, phạm vi kinh doanh bị thu hồi bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của công ty là dược sĩ đại học Phạm Thị Thu, chứng chỉ hành nghề dược số 470/NB-CCHND do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp ngày 25/06/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về lý do thu hồi, Công ty Cổ phần Hóa dược Quốc tế Phương Nam có đơn đề nghị đề ngày 27/10/2025 đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 367/ĐKKDD-BYT ngày 27/12/2019 và Giấy chứng nhận Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) số 244/GCN-QLD ngày 10/04/2023 của công ty, vì đơn vị này không có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Hệ quả pháp lý kèm theo quyết định này là Giấy chứng nhận Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) số 244/GCN-QLD cấp ngày 10/4/2023 cho công ty cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/1/2026. Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Dược phối hợp với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành.

