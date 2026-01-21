Hà Nội

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes – Tuýp 50g

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes do chứa Natri benzoate không công bố, yêu cầu các đơn vị thực hiện tiêu hủy và báo cáo.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 206/QLD-MP ngày 19/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes – Tuýp 50g, trên nhãn ghi số lô EB01B, HSD 080528.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam). Địa chỉ: 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nay là: 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại Go! Long Biên - Công ty TNHH Thương mại Quốc tế - Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long (địa chỉ: 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Natri benzoate không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Theo đó, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm này, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định và xử lý các đơn vị vi phạm nếu có.

Công văn của Cục Quản lý Dược về thu hồi sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes

Đối với doanh nghiệp, Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt yêu cầu. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 13/2/2026, đồng thời rà soát các lô sản xuất khác của sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự, báo cáo trước ngày 29/1/2026.

Kem rửa mặt Vitamin Acnes - tuýp 50g, do Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi toàn quốc.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes -Tuýp 50g không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 418/22/CBMP-BD theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT; kiểm tra Công ty này về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/02/2026.

Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam) là một công ty dược phẩm và chăm sóc sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản, hoạt động tại Việt Nam 28 năm, hướng tới mục tiêu phát triển “Thân – Tâm – Trí” cho người Việt.

