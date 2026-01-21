Hà Nội

Sống Khỏe

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt loạt cơ sở, cá nhân vi phạm

Nhiều nhà thuốc và cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh bị phạt vì bán thuốc không có đơn, giả mạo giấy khám sức khỏe để cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt nhiều đơn vị, cá nhân vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Cụ thể:

Hộ kinh doanh Nhà thuốc 252 (547A Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 17,5 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service - Nhà thuốc Medigo - Cơ sở lấy mẫu xét nghiệm Medigo - Địa điểm kinh doanh 283 Nguyễn Thị Thập (283 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 35 triệu đồng do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

Bà Nguyễn Thị Liêm Thanh (284/7/31 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do giả mạo một trong các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. (Trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Liêm Thanh có giấy khám sức khỏe là giả, bà Nguyễn Thị Liêm Thanh không thực tế đi khám sức khỏe tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương).

1.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt nhiều đơn vị, cá nhân vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm/ Ảnh chụp màn hình

Cùng hành vi vi phạm, bà Lê Ngọc Hạnh (517 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Do giả mạo một trong các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. (Trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược của bà Lê Ngọc Hạnh có giấy khám sức khỏe là giả, bà Lê Ngọc Hạnh không thực tế đi khám sức khỏe tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương).

