Sống Khỏe

Thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm nước hoa LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml

Cục Quản lý Dược vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm LD Perfume Oil - hộp 1 chai 12ml do mẫu thử không đạt chất lượng về cảm quan, vi phạm về ghi nhãn.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2562/QLD-MP ngày 9/9/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml. Trên nhãn ghi số lô SX LD043979, HSD 36 tháng sau khi mở nắp. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group (Địa chỉ: K3-4, Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Địa chỉ hiện nay: 325E, KV1, phường Cái Răng, TP Cần Thơ). Nhãn hộp không có thông tin ngày sản xuất, Nhãn chai không có thông tin số lô sản xuất.

1-1881.jpg
Thông báo của Cục Quản lý Dược/Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu cảm quan. Mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng về ghi nhãn theo quy định.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế thành phố Cần Thơ lấy mẫu tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group (địa chỉ: 325E, KV1, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

00.jpg
Ảnh minh họa/Nguồn shopee.vn

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 04/10/2025.

Đồng thời rà soát trên nhãn sản phẩm mỹ phẩm đối với các lô khác đã sản xuất của sản phẩm vi phạm, trường hợp có lỗi tương tự như lô sản phẩm vi phạm nêu trên, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/9/2025. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

3.jpg
Ảnh minh họa/Nguồn shopee.vn

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ giám sát Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm LD Perfume Oil – hộp 1 chai 12ml không đáp ứng quy định. Kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/10/2025.

Sản phẩm được quảng cáo bán trên một số sàn thương mại điện tử là nước hoa Pháp LD Perfume Oil 12ml - 36 Tinh dầu nước hoa thơm lâu, lưu hương bền mùi, nước hoa chiết, dầu thơm. Tinh dầu cô đặc, không cồn, không pha tạp chất...

