Hà Nội thu hồi 2 mỹ phẩm Gel Promed và Gel AG Nano TP Plus

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm Gel Promed ngừa sẹo và Gel AG Nano TP Plus.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4068/SYT- NVD ngày 8/8/2025 thông báo tới các UBND xã, phường; Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm Gel AG Nano TP Plus-hộp 1 tuýp 20g, Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm 06/23/CBMP -HY, số lô 072024, NSX 16/7/2024, HSD 15/7/2027 do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Quang Xanh (địa chỉ: Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên) sản xuất;

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu TH Pharma (địa chỉ: Số 10 dãy X1, ngõ 11, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Sản phẩm Gel AG Nano TP Plus. Ảnh: IT/báo Thanh Tra

Sản phẩm Gel Promed – hộp 1 tuýp 30g, số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm 52/22/CBMP -HY, Số lô SX 010124, NSX 08/01/2024, HSD 08/01/2027. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Starmed (địa chỉ: Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào (cũ), tỉnh Hưng Yên) sản xuất; Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Starmed, (địa chỉ: C12, TT6 khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lô sản phẩm Gel Promed – Hộp 1 tuýp 30g bị thu hồi toàn quốc do vi phạm nghiêm trọng ba nội dung về chất lượng thành phần/Ảnh nguoiduatin.vn

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Phenoxyethanol trong mẫu thử là 1,08%, vượt quá giới hạn cho phép là 1,0% theo quy định tại Tham chiếu số 29, Phụ lục VI (Annexes VI) Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Nhãn, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm có các nội dung không phù hợp với Phiếu công bố và Thông tư số 06/2011/TT-BYT, chứa cụm từ không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm như “ngừa sẹo”, “Tái tạo tế bào da mới, mau lành vết thương”, “Đối tượng sử dụng: Các bệnh ngoài da do nhiễm virus: tay chân miệng, herpes, thủy đậu (trái dạ, phỏng dạ), zona, sởi; Vết thương nhỏ ở bề mặt da, vết cắt, vết rách da nhỏ ít chảy máu, phồng rộp, trầy xước; Vết bỏng nhẹ đến vừa; Mụn trứng cá; Viêm da, viêm lỗ chân lông, lở loét, mụn nước; Vết côn trùng cắn, muỗi đốt”.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm nêu trên; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Văn phòng - Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Trước đó Cục Quản lý Dược đã ra văn bản số 2240/QLD-MP ngày 01/8/2025 và văn bản số 2264/QLD-MP ngày 04/8/2025 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi hai mỹ phẩm này trên phạm vi toàn quốc.