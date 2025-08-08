Thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng do Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 250/QĐ-YDCT ngày 5/8/2025 về việc thu hồi dược liệu Cúc hoa vàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, ở tất cả cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng.

Cụ thể, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị thu hồi bắt buộc toàn bộ lô dược liệu Cúc hoa vàng do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi (địa chỉ: 844 Đại lộ Hùng Vương, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) nhập khẩu. Sản phẩm không có số đăng ký, đơn vị xuất khẩu là Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited, số lô 24081952, hạn dùng 18/08/2027.

Lý do thu hồi, do lô dược liệu Cúc hoa vàng nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nhận dạng dược liệu và định tính (vi phạm chất lượng mức độ 1).

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi phối hợp với nhà phân phối, có trách nhiệm tổ chức việc thu hồi và thu hồi toàn bộ lô dược liệu Cúc hoa vàng trên phạm vi toàn quốc. Việc thu hồi phải hoàn thành trong 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng phải dừng việc kinh doanh, cung cấp, sử dụng lô dược liệu Cúc hoa vàng nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, đồng thời trả dược liệu về cho cơ sở cung cấp theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi thực hiện việc thu hồi và xử lý lô dược liệu Cúc hoa vàng nêu trên bị thu hồi theo quy định; Đồng thời đánh giá hiệu quả của việc thu hồi dược liệu (việc thu hồi đã triệt để chưa, dược liệu còn khả năng vẫn được lưu hành, sử dụng và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng hay không).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng lô dược liệu Cúc hoa vàng bị thu hồi nêu trên, công bố thông tin về quyết định thu hồi trên Trang thông tin điện tử của Sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; Báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và các cơ quan chức năng khác có liên quan.

Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thu hồi, Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi phải báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa (hồ sơ thu hồi bao gồm: số lượng nhập khẩu, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua dược liệu theo quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu).

Việc xử lý dược liệu bị thu hồi phải được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 32/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu.

Liên quan đến lô dược liệu này, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng vừa có Văn bản số 4894/SYT-NVYD về việc thu hồi dược liệu Cúc hoa vàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 1 do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu.

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng và ngăn chặn hàng kém chất lượng lưu hành trên thị trường, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu trên toàn tỉnh khẩn trương thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng nêu trên và trả lại cho cơ sở cung ứng (nếu có), báo cáo kết quả về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y- Dược) trước ngày 5/9/2025.

Giao Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa trực tiếp giám sát, theo dõi việc thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng nêu trên (trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chất lượng).

Các phòng chức năng của Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này; Sau đợt thu hồi trên, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Sở Y tế Thanh Hoá đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng dược liệu và người dân trên địa bàn được biết để không buôn bán, sử dụng lô dược liệu Cúc hoa vàng có các dấu hiệu như trên; theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tăng cường kiểm tra và xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.