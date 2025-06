Thu hồi thuốc Vasoclean Sol. của Công ty Y tế Đông Dương

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc thu hồi thuốc Vasoclean Sol. của Công ty Cổ phần XNK Y tế Đông Dương nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngày 11/6, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 2869/SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Vasoclean Sol. do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.

Chi tiết tên thuốc Vasoclean Sol., số GĐKLH VN-20254-17, số lô F14005, NSX 21/02/2024, HSD 20/02/2027 do Cho-A Pharm Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty Cổ phần XNK Y tế Đông Dương (Quầy 308, tầng 3, Hapu Medicenter - số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) nhập khẩu.

Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Pharma Hà Nội (quầy 308, tầng 3, Hapu Medicenter - số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội). Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.

Sở Y tế Hà Nội có công văn số 2869/SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Vasoclean Sol. do không đạt tiêu chuẩn chất lượng/Ảnh chụp màn hình

Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Sở Y tế yêu cầu Công ty cổ phần XNK Y tế Đông Dương và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Pharma Hà Nội thực hiện thu hồi triệt để toàn bộ lô thuốc nêu trên, gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo đúng quy định của Cục Quản lý Dược.

Các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở nếu có.

Sở Y tế Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị, thông báo để các đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Được biết, thuốc Vasoclean Sol. dùng cho trường hợp giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi; Thiểu năng tuần hoàn não; Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực; Chân đi khập khiễng cách hồi; Một số trường hợp thiếu máu võng mạc.