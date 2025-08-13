Thu hồi thuốc trị xương khớp Projoint 750 không đạt chất lượng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành phân phối, tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội và các địa phương đã mua lô thuốc này (nếu có).

Thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) bị thu hồi vì không đạt tiêu chuẩn/ảnh baotintuc.vn

Cụ thể, thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg), SĐK: VD-20684-14, số lô sản xuất 01210524, ngày sản xuất 21/05/2024, hạn dùng 21/5/2027, Nơi sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Thuốc không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu “độ hoà tan” theo tiêu chuẩn cơ sở.

Mẫu thuốc do Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành. Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hoà tan (mức độ 3 theo phụ lục II thông tư 30/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025).

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ký công văn, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) nêu trên; Tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn Hà Nội và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành cung cấp.

Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn, bao gồm số lượng nhập, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định hiện hành.

Phối hợp với cơ quan kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến hành lấy mẫu bổ sung tại ít nhất 2 cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư 30/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025). Đồng thời, gửi mẫu đã lấy tới Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương để kiểm tra chất lượng đối với chỉ tiêu độ hoà tan. Báo cáo việc thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký công văn. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng về Cục Quản lý Dược để có căn cứ xử lý tiếp theo.

Về phía Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành, tiến hành thu hồi toàn bộ số thuốc thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại công ty và các cơ sở kinh doanh, sử dụng đã được công ty phân phối (bao gồm cả các cơ sở không thuộc địa bàn Hà Nội). Báo cáo thu hồi về Cục quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

UBND xã, phường TP Hà Nội thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Thuốc Projoint 750 chứa hoạt chất Glucosamin được giới thiệu là dùng để giảm đau, chống viêm và tái tạo sụn khớp trong các bệnh lý như viêm xương khớp, viêm khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp và thấp khớp cấp, mạn tính...