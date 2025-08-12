Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty BSSC

Cục Quản lý Dược vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC.

Bình Nguyên

Sau khi đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm chăm sóc da nhập khẩu do Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-QLD ngày 11/8/2025 việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC.

Ảnh minh họa/Internet

Cụ thể, thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC - doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 1, số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0313571604).

Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Danh sách 5 sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.
Danh sách 5 sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng vừa ban hành thông báo số 2309/QLD-MP ngày 11/8/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC, mã số doanh nghiệp: 0313571604 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành thông báo.

Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC đứng tên công bố được nộp trước ngày ban hành Công văn này sẽ không còn giá trị. Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ tại khoản 1 Công văn này, công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế. Lý do, Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố (quy định tại điểm h khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm).

#thu hồi mỹ phẩm BSSC #công ty dược mỹ phẩm BSSC #phiếu công bố mỹ phẩm #đình chỉ lưu hành mỹ phẩm #quyết định thu hồi mỹ phẩm #kiểm tra công thức mỹ phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội thu hồi 2 mỹ phẩm Gel Promed và Gel AG Nano TP Plus

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm Gel Promed ngừa sẹo và Gel AG Nano TP Plus.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản số 4068/SYT- NVD ngày 8/8/2025 thông báo tới các UBND xã, phường; Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

Cụ thể, sản phẩm Gel AG Nano TP Plus-hộp 1 tuýp 20g, Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm 06/23/CBMP -HY, số lô 072024, NSX 16/7/2024, HSD 15/7/2027 do Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Quang Xanh (địa chỉ: Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên) sản xuất;

Xem chi tiết

Sống Khỏe

FDA nâng mức cảnh báo chất tạo ngọt phổ biến bị thu hồi do nhầm lẫn nhãn mác

Việc thu hồi chất tạo ngọt phổ biến do nhầm lẫn nhãn mác gần đây đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) nâng cấp cảnh báo.

NuNaturals, một công ty nổi tiếng với chất tạo ngọt không đường, các sản phẩm làm bánh và các mặt hàng khác, đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện một số chất tạo ngọt từ quả la hán hữu cơ và cỏ ngọt Stevia vào tháng 7. Một sự nhầm lẫn về nhãn mác đã tiết lộ rằng các chai được dán nhãn là Stevia thực chất lại chứa chất tạo ngọt từ quả la hán và ngược lại.

Hiện tại, FDA đã nâng mức thu hồi lên cấp độ II, mức độ rủi ro cao thứ hai. Theo FDA, thu hồi cấp độ II là "tình huống mà việc sử dụng hoặc tiếp xúc với sản phẩm vi phạm có thể gây ra hậu quả sức khỏe bất lợi tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y tế hoặc khả năng xảy ra hậu quả sức khỏe bất lợi nghiêm trọng là rất thấp".

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng do Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ lô dược liệu Cúc hoa vàng do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi nhập khẩu không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 250/QĐ-YDCT ngày 5/8/2025 về việc thu hồi dược liệu Cúc hoa vàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, ở tất cả cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng.

Cụ thể, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị thu hồi bắt buộc toàn bộ lô dược liệu Cúc hoa vàng do Công ty TNHH Đông Dược Dân Lợi (địa chỉ: 844 Đại lộ Hùng Vương, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) nhập khẩu. Sản phẩm không có số đăng ký, đơn vị xuất khẩu là Anhui Xiehecheng Chinese Herb Limited, số lô 24081952, hạn dùng 18/08/2027.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới