Thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty BSSC

Cục Quản lý Dược vừa có quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC.

Sau khi đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm chăm sóc da nhập khẩu do Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-QLD ngày 11/8/2025 việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC.

Ảnh minh họa/Internet

Cụ thể, thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC - doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 1, số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, TP Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0313571604).

Lý do thu hồi do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Danh sách 5 sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng vừa ban hành thông báo số 2309/QLD-MP ngày 11/8/2025 về việc tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC, mã số doanh nghiệp: 0313571604 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành thông báo.

Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC đứng tên công bố được nộp trước ngày ban hành Công văn này sẽ không còn giá trị. Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ tại khoản 1 Công văn này, công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế. Lý do, Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm BSSC kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố (quy định tại điểm h khoản 1 Điều 47 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm).