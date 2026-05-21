Điểm sáng đấu thầu từ các dự án do Công ty Xây lắp Tuấn Tú thực hiện [Kỳ 1]

Trúng hàng loạt gói thầu trị giá lớn nhưng vẫn duy trì tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ở mức tốt (từ 3% - 5,5%), hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực về tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh công tác đấu thầu và quản lý đầu tư công trên cả nước đang được siết chặt nhằm tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao luôn được dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Hiện nay, quá trình đổi mới quản lý hành chính, đặc biệt là khi tỉnh Đồng Nai chuyển mình trở thành TP Đồng Nai trực thuộc trung ương (áp dụng từ 30/4/2026), đòi hỏi công tác xây dựng hạ tầng cơ sở phải được thực hiện minh bạch, chất lượng và tiết kiệm tối đa.

Khác biệt với thực trạng trúng thầu sát giá, tiết kiệm siêu thấp (dưới 0,5%) diễn ra tại nhiều nơi, dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú tại khu vực này lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn tích cực và khác biệt.

Hồ sơ năng lực ghi nhận, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú đã tham gia tổng cộng 36 gói thầu trên toàn quốc. Trong đó, doanh nghiệp này đã trúng 22 gói thầu và trượt 14 gói thầu. Điểm đáng chú ý nhất chính là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt mức 91,22%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm trung bình mà nhà thầu này mang lại cho ngân sách thông qua các cuộc đấu thầu cạnh tranh lên tới 8,78%. Sự sòng phẳng và tính cạnh tranh trong các cuộc thầu có sự góp mặt của đơn vị này được minh chứng bằng những con số vô cùng cụ thể từ các dự án hạ tầng thiết yếu.

Đơn cử, tại Quyết định số KQ2500131388_2505260830 ngày 26/05/2025 do ông Phạm Quảng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Phú ký phê duyệt, Liên danh Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Đại Hải (trong đó Công ty Tuấn Tú đóng vai trò là liên danh chính) đã trúng Gói thầu số 13: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hạng mục Điện chiếu sáng (Dự án đường Nguyễn Văn Cừ).

Đây là một dự án hạ tầng trọng điểm nhằm nâng cấp hệ thống giao thông đô thị. Giá gói thầu được phê duyệt là 6.708.153.000 đồng, giá trúng thầu sau khi đánh giá năng lực và thương thảo là 6.339.379.000 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh, gói thầu này đã tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước số tiền 368.774.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng ở mức 5,50%.

Trước đó, cũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Phú, ông Phạm Quảng đã ký Quyết định số KQ2500095567_2504211512 ngày 21/04/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục Điện (Dự án Xây dựng Trạm bơm ấp 3).

Tại gói thầu trị giá 2.238.991.000 đồng này, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú tham gia với tư cách nhà thầu độc lập và trúng thầu với giá 2.190.119.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt 2,18%, giữ lại cho ngân sách 48.872.000 đồng, góp phần tối ưu hóa nguồn vốn cho các hạng mục phụ trợ khác của công trình thủy lợi địa phương.

Không chỉ tại Ban Quản lý dự án cấp huyện, tại cấp xã, hiệu quả đầu tư công cũng được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê đấu thầu. Tại Gói thầu số 04 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình (Dự án Sửa chữa, thay thiết bị hệ thống điện tại khu Tái định cư xã Bình Minh), căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTDVTH ngày 16/05/2026 do ông Đoàn Văn Thuận, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Bình Minh ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú tiếp tục trúng thầu. Giá gói thầu được công bố là 6.709.248.662 đồng, trong khi giá trúng thầu của doanh nghiệp giảm xuống còn 6.503.089.099 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,07% (tương đương với số tiền ngân sách được giữ lại là 206.159.563 đồng).

Bình luận về các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm tích cực nêu trên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15, mục tiêu tối thượng của công tác lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Những gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm từ 3% đến trên 5% như Gói thầu số 13 tại huyện Tân Phú hay Gói thầu số 04 tại xã Bình Minh chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả kinh tế. Chủ đầu tư tại các dự án này đã làm rất tốt công tác thẩm định, tổ chức đấu thầu rộng rãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực thực sự đưa ra mức giá dự thầu sát với thực tế thi công nhất, qua đó tránh được tình trạng đội vốn, thất thoát ngân sách vốn đang nhức nhối ở nhiều nơi."

Cũng theo Luật sư Lập, việc giá trúng thầu cạnh tranh phải đi đôi với tiến độ và chất lượng công trình hậu đấu thầu mới thực sự mang lại hiệu quả cuối cùng. Việc Công ty TNHH Xây lắp Tuấn Tú trúng các gói thầu lớn với mức giảm giá sâu không chỉ khẳng định năng lực tài chính và biện pháp thi công tối ưu của nhà thầu, mà còn phản ánh sự liêm chính, minh bạch của Chủ đầu tư/Bên mời thầu trong quá trình chấm thầu. Đây là mô hình cần được biểu dương và nhân rộng trong bối cảnh công tác quản lý tài chính công đang đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe, đòi hỏi mỗi đồng vốn nhà nước phải sinh lời dưới dạng hạ tầng dân sinh chất lượng cao.

