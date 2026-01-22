Thu hồi mỹ phẩm On1 Hương Fresh Sakura do chứa thành phần không công bố

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm On1 Hương Fresh Sakura vi phạm, do chứa Natri benzoate không được công bố trên nhãn mác.

Mới đây, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 205/QLD-MP ngày 19/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 Hương Fresh Sakura - Chai 500ml, trên nhãn ghi số lô H1-027, NSX 18/7/2025, HSD 18/7/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (địa chỉ: Số 3, đường số 2, khu phố 4, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nay là: Số 3, đường số 2, khu phố 28, phường Linh Trung, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Công văn của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ảnh minh họa/Nguồn thegioitiepthi.danviet.vn

Theo Cục Quản lý Dược, tại Công văn số 8125/CV-LIX ngày 22/12/2025 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix kèm Phiếu công bố số tiếp nhận 002738/23/CBMP-HCM và các tài liệu liên quan cho thấy: Natri benzoate không có trong công thức sản phẩm Nước rửa tay On1 Hương Fresh Sakura đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố; tuy nhiên, nguyên liệu Dehyton KE-AS (INCI: Cocamidopropyl Betaine) dùng để sản xuất sản phẩm có chứa Natri benzoate.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên, tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định, đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm nếu có.

Đối với Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược, đồng thời rà soát các lô đã sản xuất của sản phẩm để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát việc thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đạt yêu cầu; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, xử lý, xử phạt vi phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/2/2026.