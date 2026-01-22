Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thu hồi mỹ phẩm On1 Hương Fresh Sakura do chứa thành phần không công bố

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm On1 Hương Fresh Sakura vi phạm, do chứa Natri benzoate không được công bố trên nhãn mác.

Bình Nguyên

Mới đây, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 205/QLD-MP ngày 19/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 Hương Fresh Sakura - Chai 500ml, trên nhãn ghi số lô H1-027, NSX 18/7/2025, HSD 18/7/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (địa chỉ: Số 3, đường số 2, khu phố 4, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nay là: Số 3, đường số 2, khu phố 28, phường Linh Trung, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

1-side-188.jpg
Công văn của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ảnh minh họa/Nguồn thegioitiepthi.danviet.vn

Theo Cục Quản lý Dược, tại Công văn số 8125/CV-LIX ngày 22/12/2025 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix kèm Phiếu công bố số tiếp nhận 002738/23/CBMP-HCM và các tài liệu liên quan cho thấy: Natri benzoate không có trong công thức sản phẩm Nước rửa tay On1 Hương Fresh Sakura đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố; tuy nhiên, nguyên liệu Dehyton KE-AS (INCI: Cocamidopropyl Betaine) dùng để sản xuất sản phẩm có chứa Natri benzoate.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên, tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo quy định, đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý các đơn vị vi phạm nếu có.

Đối với Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược, đồng thời rà soát các lô đã sản xuất của sản phẩm để kịp thời thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát việc thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm không đạt yêu cầu; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix, xử lý, xử phạt vi phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 28/2/2026.

#mỹ phẩm #thu hồi #On1 Hương Fresh Sakura #Natri benzoate #quản lý dược #tiêu hủy

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Sữa rửa tay Kleen Hand Wash

Sản phẩm Kleen Hand Wash bị thu hồi toàn quốc do chứa Natri benzoate không công bố, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tiêu hủy đúng quy định.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 207/QLD-MP ngày 19/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kleen Hand Wash (Sữa rửa tay Kleen - hương trà xanh) chai 500 ml.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (địa chỉ: 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (Cụm II), P. Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nay là: 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái - Cụm II, phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất. Lô sản phẩm bị thu hồi có số lô 002, ngày sản xuất 22/1/2025, hạn sử dụng 22/1/2028.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes – Tuýp 50g

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes do chứa Natri benzoate không công bố, yêu cầu các đơn vị thực hiện tiêu hủy và báo cáo.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 206/QLD-MP ngày 19/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Kem rửa mặt Vitamin Acnes – Tuýp 50g, trên nhãn ghi số lô EB01B, HSD 080528.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam). Địa chỉ: 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nay là: 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Thu hồi 77 mỹ phẩm Nhật Bản do không đủ hồ sơ pháp lý tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành 77 sản phẩm của Ucanrely, gồm dầu gội, kem dưỡng, sữa tắm, sản phẩm cho trẻ em, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-QLD ngày 19/01/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Ucanrely.

Theo đó, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 77 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely (địa chỉ doanh nghiệp: Tầng 2, số nhà 194, đường Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới