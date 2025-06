Thu hồi lô dầu gội dược liệu Nakids làm sạch chấy

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc thu hồi thuốc Vasoclean Sol. của Công ty Cổ phần XNK Y tế Đông Dương nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngày 11/6, Sở Y tế Hà Nội có công văn số 2869/SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Vasoclean Sol. do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.

Chi tiết tên thuốc Vasoclean Sol., số GĐKLH VN-20254-17, số lô F14005, NSX 21/02/2024, HSD 20/02/2027 do Cho-A Pharm Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty Cổ phần XNK Y tế Đông Dương (Quầy 308, tầng 3, Hapu Medicenter - số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) nhập khẩu.