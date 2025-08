Thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Fresenius Kabi Việt Nam

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 2464/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 1057/ĐKKDD-BYT ngày 16/7/2024 của Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Địa điểm kinh doanh: Lô B4, đường K1, khu công nghiệp Cát Lái 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM (này là Lô B4, đường K1, khu công nghiệp Cát Lái 2, phường Cát Lái, TP HCM).

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là Nguyễn Hữu Vị, trình độ Dược sỹ đại học; Chứng chỉ hành nghề dược số: 3279/CCHN-D-SYT-HCM do Sở Y tế TP HCM cấp ngày 20/7/2018. Phạm vi kinh doanh: Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Quyết định của Cục Quản lý Dược về thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam/ Ảnh chụp màn hình

Quyết định của Cục Quản lý Dược nêu rõ, lý do thu hồi Giấy chứng nhận do Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam có văn bản thông báo dừng hoạt động kinh doanh dược tại địa điểm kinh doanh: Lô B4, đường K1, khu công nghiệp Cát Lái 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM do thay đổi chiến lược kinh doanh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số 2081/QĐ-BYT ngày 16/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam hết hiệu lực.

Cục Quản lý Dược đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.