Thu hồi công bố 4 sản phẩm của Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định thu hồi 4 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc.

Ngày 11/7 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực 4 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc (địa chỉ Lô 23, đường số 8, Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang) công bố.

4 sản phẩm gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thoái Cốt Hoàn (số giấy tiếp nhận 425/2019/ĐKSP, cấp ngày 09/01/2019); TyVieXoan (số giấy tiếp nhận 6180/2019/ĐKSP, cấp ngày 09/01/2019); Cốt Thống Ký Sanh Hoàn (số giấy tiếp nhận 5685/2019/ĐKSP, cấp ngày 22/5/2019) và Viên Khớp Hoàn (số giấy tiếp nhận 2113/2023/ĐKSP, cấp ngày 02/3/2023).

Danh sách 4 sản phẩm bị thu hồi hiệu lực/Ảnh chụp màn hình

Theo quyết định của Cục An toàn thực phẩm, hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc cùng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và các phòng chức năng thuộc Cục sẽ chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Ảnh minh hoạ/Internet

Trước đó, năm 2019, Cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đặng Thiên Phúc (lô 3, đường số 8, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (cũ)) đã bị Sở Y tế An Giang xử phạt 76 triệu đồng, với 4 hành vi nghiêm trọng liên quan sản xuất thực phẩm chức năng giả và trộn tân dược, gồm:

Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ; Kinh doanh sản phẩm có chỉ tiêu không đạt độ nhiễm khuẩn; Hàng hóa có nhãn không đúng quy định; Sản xuất hàng hóa không có giấy chứng nhận sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

TPCN sẽ không an toàn với một số người.

Quá trình kiểm tra, đoàn tiến hành lấy mẫu 2 sản phẩm: "Thấp khớp cốt thống hoàn" và "Cốt thống ký sanh hoàn", kết quả kiểm nghiệm phát hiện có sử dụng hóa chất không được phép sử dụng. "Thấp khớp cốt thống hoàn" có trộn tân dược Paracetamol và "Cốt thống ký sanh hoàn" có trộn 2 loại tân dược Paracetamol và Dexamethasone acetat.