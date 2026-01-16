Thu hồi 32 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của 4 công ty

Các sản phẩm mỹ phẩm của các doanh nghiệp từ Ba Lan, Nhật, Hàn, Pháp bị thu hồi do không còn nhu cầu kinh doanh.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 31/QĐ-QLD ngày 13/01/2026 về việc thu hồi 32 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 4 công ty, gồm: Công ty TNHH NMC Global, Công ty TNHH Mỹ phẩm Công nghệ HS – ONE, Công ty Cổ phần Dược phẩm VIPHARCO, Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư GLOBAL G2.

Cụ thể, danh mục kèm theo quyết định bao gồm các sản phẩm của 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH NMC Global (13 sản phẩm mỹ phẩm do nhà sản xuất Nacomi group SP. Z.O.O, Ba Lan sản xuất); Công ty TNHH Mỹ phẩm Công nghệ HS - ONE (9 sản phẩm, sản xuất tại Nhật Bản và Hàn Quốc); Công ty Cổ phần Dược phẩm VIPHARCO (7 sản phẩm có nguồn gốc từ Pháp) và Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư GLOBAL G2 (3 sản phẩm sản xuất tại Hàn Quốc).

13 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Nhà sản xuất Nacomi group SP. Z.O.O, Ba Lan sản xuất) do Công ty TNHH NMC Global đề nghị thu hồi tự nguyện/Ảnh chụp màn hình

Công ty TNHH Mỹ phẩm Công nghệ HS - ONE có 9 sản phẩm thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm/Ảnh chụp màn hình

Công ty Cổ phần Dược phẩm VIPHARCO có 7 sản phẩm và Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư GLOBAL G2 có 3 sản phẩm thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm/ Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi do các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vì không còn nhu cầu kinh doanh.

Theo quyết định, người chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm các sản phẩm đã bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố không tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm đang sử dụng, ngừng sử dụng các mỹ phẩm thuộc danh mục bị đình chỉ, thu hồi; đồng thời phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm vi phạm còn lưu thông trên thị trường.