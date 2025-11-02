Thu giữ lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc ở Hà Tĩnh

Đang vận chuyển lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, tài xế Mai Văn Thắng (Thanh Hoá) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Tối 02/11, thông tin từ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp thu giữ lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá hàng tỷ đồng.

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 22/9, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp Tổ tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1A – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29K-11471 do anh Mai Văn Thắng (SN 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trên xe có 10 thùng carton kích thước 60x60x60cm, chứa 17 đầu thuốc tây các loại, tuy nhiên tài xế Thắng không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Được biết, lô thuốc này có giá trị hàng tỷ đồng, gồm nhiều loại đặc trị giá cao dùng cho các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, gan, thận.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

>>> Xem thêm video đấu tranh với thực phẩm không rõ nguồn gốc.