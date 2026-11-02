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Quân sự - Thế giới

Máy bay lao xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay chở 9 người lao xuống khu dân cư ở Florida, Mỹ, khiến toàn bộ người trên khoang thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết trên mạng X rằng chiếc máy bay Learjet 60 đã gặp nạn ở Palm Beach, Florida, lúc 12h50 chiều 1/11 (giờ địa phương), khiến cả 9 người trên máy bay đều thiệt mạng.

"Đây là một thảm kịch", Bộ trưởng Sean Duffy nói.

Chiếc máy bay bốc cháy thành "quả cầu lửa" khổng lồ sau khi lao xuống đất, dường như suýt thiêu rụi những ngôi nhà gần một con đường đông đúc.

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Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP/Mark Elias.

Video do người dân ghi lại cho thấy khoảnh khắc máy bay lao xuống đất và phát nổ, tạo thành một hố sâu gần nhà dân.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom ở Texas và đang hướng đến Bahamas.

Máy bay đang bay về hướng Đông ở độ cao khoảng 11 km thì các phi công báo cáo gặp nhiễu động, đóng băng và mưa, đồng thời yêu cầu tăng độ cao thêm khoảng 610 mét. Được biết, khu vực này có mưa lớn vào hôm 1/11.

Nhưng tình hình nhanh chóng xấu đi. Sau khi gặp mưa và yêu cầu tăng độ cao, phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi máy bay bắt đầu mất độ cao với tốc độ đáng báo động.

Phi công đã phát tín hiệu cầu cứu. Máy bay nghiêng sang phải trước khi lao xuống đất.

Steve Arroyo, một chuyên gia về an toàn hàng không, cho biết hiện tượng đóng băng và nhiễu động có thể là những yếu tố gây ra vụ tai nạn.

Giới chức Palm Beach tiến hành việc sơ tán khoảng 600 người từ một khu nhà di động gần đó trong khi các quan chức liên bang mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Con đường sẽ bị tạm đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, các quan chức địa phương cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi nhà hình chiếc máy bay

Nguồn video: VTV
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