Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa giông nhiều vào chiều tối

Thời tiết hôm nay 10/6, Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Hà Nội có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 10/6, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 10/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.