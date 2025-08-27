Hà Nội

Thói quen dễ khiến bạn rơi vào nợ xấu thẻ tín dụng

Số hóa

Thói quen dễ khiến bạn rơi vào nợ xấu thẻ tín dụng

Chi tiêu thiếu kỷ luật, trả nợ tối thiểu hay rút tiền mặt từ thẻ tín dụng là những thói quen nguy hiểm dễ khiến bạn rơi vào vòng xoáy nợ xấu.

Thiên Trang (TH)
Thẻ tín dụng mang lại sự tiện lợi nhưng nếu dùng sai cách, bạn có thể nhanh chóng rơi vào nợ xấu.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chi tiêu vượt khả năng tài chính, khiến áp lực trả nợ ngày càng lớn.
Không ít người chọn cách trả số tiền tối thiểu mỗi kỳ, nhưng thực tế lại phải gánh mức lãi suất cao tới 30% mỗi năm.
Thói quen quên hạn thanh toán không chỉ khiến bạn bị phạt mà còn khiến lịch sử tín dụng bị ghi nhận xấu.
Mở quá nhiều thẻ tín dụng cùng lúc cũng làm bạn khó kiểm soát dòng tiền và dễ chi tiêu quá tay.
Nhiều người còn lạm dụng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, dẫn đến phí và lãi suất phát sinh ngay lập tức.
Nguyên nhân sâu xa hơn chính là sự thiếu kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, khiến chi tiêu mất cân đối.
Để tránh rủi ro, người dùng cần chi tiêu trong giới hạn thu nhập, thanh toán đúng hạn và tuyệt đối không lạm dụng thẻ.
