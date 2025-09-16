Hà Nội

Sống Khỏe

Thời điểm 'vàng' uống sữa đậu nành giúp thải độc gan

Sữa đậu nành giàu isoflavonoid, giúp bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ thải độc. Uống vào buổi sáng hoặc buổi tối mang lại hiệu quả tối ưu cho sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)

Sữa đậu nành từ lâu đã được xem là nguồn dinh dưỡng lành mạnh, giàu protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, trong hạt đậu nành còn chứa nhóm hoạt chất isoflavonoid nổi bật là genistein và daidzein có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan và hỗ trợ quá trình thải độc cơ thể.

sau-dau-nanh.jpg
Ảnh minh họa

Lợi ích của sữa đậu nành với gan

Gan là “bộ lọc” của cơ thể, chịu trách nhiệm chuyển hóa, loại bỏ độc tố. Các nghiên cứu cho thấy hợp chất trong đậu nành có khả năng giảm stress oxy hóa – một trong những nguyên nhân gây tổn thương tế bào gan.

Nhờ vậy, việc bổ sung sữa đậu nành vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày có thể giúp hạn chế viêm, hỗ trợ phục hồi và tái tạo tế bào gan, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như viêm gan hay xơ gan.

Thời điểm uống để đạt hiệu quả

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng lựa chọn thời điểm uống sữa đậu nành cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đối với sức khỏe gan:

Buổi sáng: Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể có khả năng hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Một ly sữa đậu nành vào bữa sáng vừa bổ sung năng lượng, vừa cung cấp nguồn đạm và chất chống oxy hóa cần thiết cho gan.

Buổi tối trước khi ngủ: Đây là lúc cơ thể bắt đầu quá trình nghỉ ngơi và phục hồi. Uống sữa đậu nành vào thời điểm này giúp tăng cường tái tạo tế bào gan, hỗ trợ hoạt động giải độc diễn ra mạnh mẽ trong giấc ngủ.

Ngoài việc chọn thời điểm hợp lý, hiệu quả thải độc gan từ sữa đậu nành sẽ cao hơn khi đi kèm chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia và thức ăn nhiều dầu mỡ. Thường xuyên vận động, ngủ đủ giấc cũng là cách giúp gan hoạt động hiệu quả.

1f322b755235d86b8124.jpg
Ảnh minh họa

Lưu ý cần thiết

Không phải ai cũng phù hợp với sữa đậu nành. Một số người có cơ địa nhạy cảm hoặc đang mắc bệnh lý về gan cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung loại thức uống này vào thực đơn hằng ngày.

Sữa đậu nành không chỉ là thức uống bổ dưỡng mà còn có thể hỗ trợ bảo vệ và thải độc gan nếu sử dụng đúng cách. Uống vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi ngủ, kết hợp với lối sống lành mạnh, sẽ giúp gan khỏe mạnh hơn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

