Loại đồ uống thải độc gan dễ làm tại nhà

Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, giữ vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố và chuyển hóa. Chăm sóc gan giúp bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa nhiều bệnh lý.

Việc duy trì thói quen dinh dưỡng khoa học trong đó có uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp gan hoạt động hiệu quả mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện của cơ thể. Bổ sung các thức uống giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất sẽ hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của gan, thúc đẩy sự tái tạo và duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

Nước chanh gừng mật ong

Chanh giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng thải độc, trong khi gừng có đặc tính kháng viêm tự nhiên. Kết hợp thêm chút mật ong để tạo vị ngọt dịu, dễ uống.

Cách làm: Vắt nước cốt 1 quả chanh, giã nhỏ 1 miếng gừng tươi (khoảng 1 đốt ngón tay), pha với nước ấm và thêm chút mật ong. Uống vào buổi sáng khi bụng đói để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ly nước chanh ấm mỗi sáng giúp kích thích gan thải độc, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng. Ảnh SKĐS

Trà nghệ gừng

Nghệ chứa hoạt chất curcumin giúp chống viêm và cải thiện chức năng gan. Khi kết hợp với gừng và một chút tiêu đen, đồ uống này hỗ trợ hấp thu curcumin tốt hơn.

Cách làm: Đun sôi 250ml nước, cho 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 lát gừng, chút tiêu đen. Đun nhỏ lửa vài phút, lọc bỏ bã rồi thưởng thức.

Nước detox dưa chuột và bạc hà

Dưa chuột giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, bạc hà làm mát cơ thể và kích thích tiêu hóa.

Cách làm: Cắt lát 1 quả dưa chuột, thêm vài nhánh bạc hà tươi và vài lát chanh vào bình nước 1 lít. Ngâm vài giờ trong tủ lạnh rồi dùng dần trong ngày.

Nam việt quất pha giấm táo

Nam việt quất có tác dụng chống oxy hóa, giấm táo giúp tiêu hóa tốt và hỗ trợ gan loại bỏ độc tố.

Cách làm: Trộn 100ml nước ép nam việt quất, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa giấm táo và một chút ớt cayenne nếu thích vị cay nồng. Uống trước bữa ăn để tăng hiệu quả.

Trà rễ bồ công anh: Theo y học cổ truyền, bồ công anh tác dụng thanh nhiệt, mát gan, tiêu viêm.

Cách làm: Đun sôi 250ml nước, cho 1 thìa rễ bồ công anh khô vào, ngâm 5-10 phút rồi lọc uống.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin, một chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp bảo vệ và chống lại một số loại ung thư, bao gồm ung thư gan. Để hấp thụ tối đa lượng catechin, nên tự pha trà và uống khi còn nóng, bởi các loại trà xanh đóng chai hoặc trà đá thường có hàm lượng catechin thấp hơn đáng kể.

Cách làm: Chuẩn bị từ 50 - 100 gam lá trà xanh và nước. Trước tiên cần rửa sạch lá trà xanh và để ráo. Vò lá trà xanh để nước ngấm vào lá trà nhanh hơn đồng thời giúp các dưỡng chất thoát ra ngoài. Điều này cũng giúp làm tăng hương vị cho nước trà. Tiếp theo, đun sôi nước, sau đó cho lá trà vào ấm, cho nước sôi vào tráng trà và chắt bỏ nước này. Rót vào ấm khoảng 200 - 300ml nước sôi. Ngâm trong vòng từ 3 - 5 phút thì có thể rót nước trà xanh ra ly để thưởng thức.

Nên uống trà xanh mỗi ngày để thải độc gan.Ảnh minh hoạ/Internet

Nước đậu xanh rau má

Đậu xanh có khả năng giải độc và bồi bổ cho cơ thể, đặc biệt tốt cho gan. Ngoài ra, đậu xanh còn giúp thanh nhiệt, loại bỏ độc tố, thúc đẩy hoạt động trao đổi chất và làm mát gan. Rau má mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ gan, tim mạch và làm đẹp cho làn da. Loại rau này còn được biết đến với khả năng kích thích quá trình giải độc gan hiệu quả nhờ các hợp chất tự nhiên có trong nó.

Những ai đang thắc mắc uống gì tốt cho gan thì có thể sử dụng nước đậu xanh rau má để góp phần tăng cường khả năng loại bỏ độc tố cho gan.

Cách làm: Nguyên liệu cần có cho thức uống này là rau má, đậu xanh cà vỏ. Ngâm đậu xanh trong khoảng 4-5 giờ rồi tiến hành hấp chín trong 30 phút. Sau đó, sơ chế sạch sẽ rau má, loại bỏ những cọng đã héo, có màu vàng, rửa sạch và để ráo nước. Xay rau má bằng máy xay sinh tố, tỷ lệ rau má và nước lọc là 1:2.

Cuối cùng, rây hỗn hợp với xay được qua rây hoặc màng lọc và lấy phần nước, bỏ phần bã. Xay đều lượng nước rau má mới thu được cùng lượng đậu xanh đã hấp chín rồi thưởng thức thành phẩm. Bạn có thể bảo quản thành phẩm trong tủ lạnh trong vòng 24 giờ, không nên để qua ngày.