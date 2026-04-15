Diễn biến vụ xả súng trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thương vong

Kẻ tấn công nổ súng tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tự sát. Ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc.

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/4.

"Kẻ tấn công, 18 tuổi và là một cựu học sinh của trường, mang theo một khẩu súng săn, đã xả súng bừa bãi bên trong một trường trung học dạy nghề ở Siverek, tỉnh Sanliurfa. Đối tượng đã tự sát bằng chính khẩu súng này sau khi bị cảnh sát truy bắt”, Thống đốc Hasan Sildak thông tin.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên cứu hộ tại sân trường học nơi xảy ra vụ nổ súng ở Siverek, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/4/2026. Ảnh: Mevlut Bayraktar/IHA/AP.

Vụ tấn công khiến 10 học sinh, 4 giáo viên, một nhân viên căng tin và một cảnh sát bị thương, ông Sildak nói thêm. Trong khi phần lớn nạn nhân được điều trị tại Siverek, 5 giáo viên và học sinh đã được chuyển đến bệnh viện ở thủ phủ tỉnh do tình trạng nghiêm trọng hơn.

"Kẻ tấn công không có tiền án", ông Sildak cho biết.

Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra. Theo AP, các vụ xả súng tại trường học hiếm khi xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trường học nơi vừa xảy ra vụ việc từng được xác định là an toàn và không có cảnh sát thường trực bảo vệ. Theo ông Sildak, vụ xả súng là một “sự việc đơn lẻ”.

Kênh truyền hình NTV và một số hãng truyền thông khác đưa tin, nghi phạm từng đe dọa sẽ tấn công trường học trên mạng xã hội trước khi vụ việc xảy ra.

Một học sinh kể lại rằng em và một người bạn đã nhảy qua cửa sổ lớp học để chạy thoát kẻ tấn công.

“Anh ta bất ngờ xông vào lớp học và nổ súng. Anh ta bắn 4 hoặc 5 phát đạn. Hai người bị trúng đạn. Sau đó, anh ta đi sang lớp bên cạnh. Ban đầu bọn em nằm rạp xuống đất, sau đó hai đứa quyết định nhảy qua cửa sổ”, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời kể của Omer Furkan Sayar.

Sayar nói thêm: “Anh ta không nói gì cả, chỉ xông vào và bắn mọi người ngay lập tức”.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin toàn bộ học sinh đã được sơ tán và các đơn vị đặc nhiệm cảnh sát đã được triển khai sau khi nghi phạm từ chối đầu hàng. Đoạn video ghi lại cảnh hàng chục học sinh chạy ra khỏi trường hướng về cổng và lao ra đường.

“Đối tượng đã bị dồn vào bên trong tòa nhà nhờ sự can thiệp của cảnh sát và đã tử vong sau khi tự bắn vào mình”, ông Sildak nói với báo giới, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra “toàn diện” về vụ xả súng.

