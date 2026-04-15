Diễn biến vụ xả súng trường học Thổ Nhĩ Kỳ, 17 người thương vong

Kẻ tấn công nổ súng tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tự sát. Ít nhất 16 người bị thương trong vụ việc.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại một trường trung học ở khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/4.

"Kẻ tấn công, 18 tuổi và là một cựu học sinh của trường, mang theo một khẩu súng săn, đã xả súng bừa bãi bên trong một trường trung học dạy nghề ở Siverek, tỉnh Sanliurfa. Đối tượng đã tự sát bằng chính khẩu súng này sau khi bị cảnh sát truy bắt”, Thống đốc Hasan Sildak thông tin.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên cứu hộ tại sân trường học nơi xảy ra vụ nổ súng ở Siverek, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/4/2026. Ảnh: Mevlut Bayraktar/IHA/AP.

Vụ tấn công khiến 10 học sinh, 4 giáo viên, một nhân viên căng tin và một cảnh sát bị thương, ông Sildak nói thêm. Trong khi phần lớn nạn nhân được điều trị tại Siverek, 5 giáo viên và học sinh đã được chuyển đến bệnh viện ở thủ phủ tỉnh do tình trạng nghiêm trọng hơn.

"Kẻ tấn công không có tiền án", ông Sildak cho biết.

Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra. Theo AP, các vụ xả súng tại trường học hiếm khi xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trường học nơi vừa xảy ra vụ việc từng được xác định là an toàn và không có cảnh sát thường trực bảo vệ. Theo ông Sildak, vụ xả súng là một “sự việc đơn lẻ”.

Kênh truyền hình NTV và một số hãng truyền thông khác đưa tin, nghi phạm từng đe dọa sẽ tấn công trường học trên mạng xã hội trước khi vụ việc xảy ra.

Một học sinh kể lại rằng em và một người bạn đã nhảy qua cửa sổ lớp học để chạy thoát kẻ tấn công.

“Anh ta bất ngờ xông vào lớp học và nổ súng. Anh ta bắn 4 hoặc 5 phát đạn. Hai người bị trúng đạn. Sau đó, anh ta đi sang lớp bên cạnh. Ban đầu bọn em nằm rạp xuống đất, sau đó hai đứa quyết định nhảy qua cửa sổ”, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời kể của Omer Furkan Sayar.

Sayar nói thêm: “Anh ta không nói gì cả, chỉ xông vào và bắn mọi người ngay lập tức”.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin toàn bộ học sinh đã được sơ tán và các đơn vị đặc nhiệm cảnh sát đã được triển khai sau khi nghi phạm từ chối đầu hàng. Đoạn video ghi lại cảnh hàng chục học sinh chạy ra khỏi trường hướng về cổng và lao ra đường.

“Đối tượng đã bị dồn vào bên trong tòa nhà nhờ sự can thiệp của cảnh sát và đã tử vong sau khi tự bắn vào mình”, ông Sildak nói với báo giới, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra “toàn diện” về vụ xả súng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ hồi tháng 8/2025

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới vụ xả súng hàng loạt tại quán bar ở Mỹ

Cảnh sát xác định Ndiaga Diagne, 53 tuổi, là nghi phạm trong vụ xả súng tại quán bar ở Texas, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng cuối tuần trước.

AP đưa tin ngày 5/3, vụ xả súng xảy ra tại quán bar Buford’s Backyard Beer Garden vào rạng sáng 1/3. Địa điểm này nằm trên đường Sixth Street, khu vực giải trí về đêm nổi tiếng với các quán bar và câu lạc bộ âm nhạc, gần Đại học Texas tại Austin.

19 người trúng đạn, 3 người tử vong

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Kẻ xả súng trường đại học Mỹ có mối liên hệ thế nào với IS?

Nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Old Dominion ở Norfolk, bang Virginia, Mỹ, từng thụ án 8 năm tù vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

AP dẫn lời các nhà chức trách cho biết, một cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Virginia và từng ngồi tù 8 năm vì âm mưu hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nổ súng vào một lớp học tại Đại học Old Dominion (ODU), bang Virginia, hôm 12/3 trước khi bị khống chế và tiêu diệt.

FBI điều tra theo hướng hành động khủng bố

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Bắt giữ hai nghi phạm vụ xả súng tại hộp đêm ở Mỹ

Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ súng tại một hộp đêm khiến 9 người bị thương ở Cincinnati, Mỹ.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hai nghi phạm là nam giới đã bị bắt giữ liên quan đến vụ xả súng tại một hộp đêm khiến 9 người bị thương ở Cincinnati rạng sáng 1/3 (giờ địa phương).

"Franeek Cobb, 24 tuổi, và Derrick Long, 29 tuổi, đã bị bắt giữ hôm 2/3 với cáo buộc hành hung nghiêm trọng", trích thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát Cincinnati.

Xem chi tiết

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.