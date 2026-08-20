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[GALLERY] Xe ga Honda Scoopy rục rịch phân phối chính hãng tại Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xe ga Honda Scoopy rục rịch phân phối chính hãng tại Việt Nam?

Honda Scoopy bất ngờ xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, làm dấy lên khả năng mẫu xe ga cỡ nhỏ này sẽ được phân phối chính hãng.

Tâm Võ
Trong Công báo Sở hữu công nghiệp phát hành tháng 8/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ xuất hiện hình ảnh đăng ký kiểu dáng công nghiệp của một mẫu xe tay ga cỡ nhỏ thuộc Honda. Kiểu dáng được thể hiện trong hồ sơ có nhiều điểm tương đồng với Honda Scoopy thế hệ mới.
Trong Công báo Sở hữu công nghiệp phát hành tháng 8/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ xuất hiện hình ảnh đăng ký kiểu dáng công nghiệp của một mẫu xe tay ga cỡ nhỏ thuộc Honda. Kiểu dáng được thể hiện trong hồ sơ có nhiều điểm tương đồng với Honda Scoopy thế hệ mới.
Việc đăng ký bản quyền thiết kế là bước đi thường thấy trước khi một mẫu xe được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Điều này càng củng cố khả năng Scoopy thế hệ mới sẽ được Honda Việt Nam lắp ráp hoặc nhập khẩu chính hãng trong thời gian tới, thay vì chỉ xuất hiện thông qua các đại lý tư nhân như hiện nay.
Việc đăng ký bản quyền thiết kế là bước đi thường thấy trước khi một mẫu xe được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Điều này càng củng cố khả năng Scoopy thế hệ mới sẽ được Honda Việt Nam lắp ráp hoặc nhập khẩu chính hãng trong thời gian tới, thay vì chỉ xuất hiện thông qua các đại lý tư nhân như hiện nay.
Vẫn giữ phong cách thiết kế bo tròn đặc trưng, Scoopy thến hệ mới được tinh chỉnh hiện đại và trẻ trung hơn. Kích thước tổng thể của xe nhỏ gọn với chiều dài 1.869 mm, chiều rộng 693 mm và chiều cao 1.075 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.251 mm.
Vẫn giữ phong cách thiết kế bo tròn đặc trưng, Scoopy thến hệ mới được tinh chỉnh hiện đại và trẻ trung hơn. Kích thước tổng thể của xe nhỏ gọn với chiều dài 1.869 mm, chiều rộng 693 mm và chiều cao 1.075 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.251 mm.
Đáng chú ý, chiều cao yên xe Honda Scoopy chỉ cao 746 mm, khá phù hợp với người dùng nữ hoặc những người có vóc dáng nhỏ bé của người Đông Nam Á, mang lại sự linh hoạt và dễ kiểm soát khi di chuyển trong đô thị.
Đáng chú ý, chiều cao yên xe Honda Scoopy chỉ cao 746 mm, khá phù hợp với người dùng nữ hoặc những người có vóc dáng nhỏ bé của người Đông Nam Á, mang lại sự linh hoạt và dễ kiểm soát khi di chuyển trong đô thị.
Cụm đèn pha LED với họa tiết pha lê kết hợp dải đèn định vị hình bán nguyệt tạo điểm nhấn ấn tượng cho phần đầu xe. Đèn hậu thiết kế bất đối xứng giữ nét cá tính, trong khi đèn xi-nhan halogen gợi lại phong cách cổ điển, tương đồng với phiên bản Scoopy vừa được giới thiệu tại Thái Lan hồi đầu năm.
Cụm đèn pha LED với họa tiết pha lê kết hợp dải đèn định vị hình bán nguyệt tạo điểm nhấn ấn tượng cho phần đầu xe. Đèn hậu thiết kế bất đối xứng giữ nét cá tính, trong khi đèn xi-nhan halogen gợi lại phong cách cổ điển, tương đồng với phiên bản Scoopy vừa được giới thiệu tại Thái Lan hồi đầu năm.
Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị dễ quan sát và khá đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu, chế độ tiết kiệm Eco Riding, giúp người dùng tối ưu hóa khả năng tiết kiệm xăng.
Bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị dễ quan sát và khá đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, mức nhiên liệu, chế độ tiết kiệm Eco Riding, giúp người dùng tối ưu hóa khả năng tiết kiệm xăng.
Scoopy thế hệ mới được nâng cấp khoang chứa đồ với hộc trước dung tích 4 lít, tăng 1,3 lít so với thế hệ cũ cùng cổng sạc USB Type-C, cực kỳ tiện lợi cho người dùng thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử. Xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey...
Scoopy thế hệ mới được nâng cấp khoang chứa đồ với hộc trước dung tích 4 lít, tăng 1,3 lít so với thế hệ cũ cùng cổng sạc USB Type-C, cực kỳ tiện lợi cho người dùng thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử. Xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey...
Xe sở hữu bộ vành đúc 12 inch thiết kế đa chấu mới, phanh đĩa trước ABS, phanh sau dạng tang trống phía sau và bộ giảm xóc tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông tại các đô thị đông đúc.
Xe sở hữu bộ vành đúc 12 inch thiết kế đa chấu mới, phanh đĩa trước ABS, phanh sau dạng tang trống phía sau và bộ giảm xóc tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông tại các đô thị đông đúc.
Nếu giữ cấu hình tương tự phiên bản hiện tại, Scoopy có thể tiếp tục được trang bị động cơ eSP dung tích 110 cc, phun xăng điện tử PGM-FI và làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất khoảng 8,8 mã lực cùng mô-men xoắn 9,2 Nm.
Nếu giữ cấu hình tương tự phiên bản hiện tại, Scoopy có thể tiếp tục được trang bị động cơ eSP dung tích 110 cc, phun xăng điện tử PGM-FI và làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất khoảng 8,8 mã lực cùng mô-men xoắn 9,2 Nm.
Hệ thống Idling Stop cũng có thể tiếp tục xuất hiện, giúp động cơ tự động ngắt khi xe dừng trong một số điều kiện và khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật và trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam hiện chưa được Honda xác nhận.
Hệ thống Idling Stop cũng có thể tiếp tục xuất hiện, giúp động cơ tự động ngắt khi xe dừng trong một số điều kiện và khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật và trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam hiện chưa được Honda xác nhận.
Scoopy từng xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng một thập kỷ trước thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Với kích thước nhỏ, kiểu dáng bo tròn và khác biệt so với phần lớn xe tay ga phổ thông khi đó, mẫu xe này chủ yếu thu hút một nhóm khách hàng trẻ tại đô thị. Năm 2022, Honda từng đăng ký kiểu dáng Scoopy tại Việt Nam, tuy nhiên kế hoạch này khi đó chưa trở thành hiện thực.
Scoopy từng xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng một thập kỷ trước thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Với kích thước nhỏ, kiểu dáng bo tròn và khác biệt so với phần lớn xe tay ga phổ thông khi đó, mẫu xe này chủ yếu thu hút một nhóm khách hàng trẻ tại đô thị. Năm 2022, Honda từng đăng ký kiểu dáng Scoopy tại Việt Nam, tuy nhiên kế hoạch này khi đó chưa trở thành hiện thực.
Video: Chi tiết Honda Scoopy 2026 có thể bán chính hãng Việt Nam.
Tâm Võ
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