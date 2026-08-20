Hoàng đế La Mã Nero bỏ chạy trong đêm và kết thúc cuộc đời như thế nào?

Nero từng là hoàng đế quyền lực nhất La Mã, nhưng cuối cùng kết thúc sự nghiệp khi bỏ chạy trong đêm, không biết phải đi đâu và tin ai.

Tháng 6 năm 68, đế chế La Mã rơi vào khủng hoảng. Các đạo quân ở tỉnh nổi dậy, Galba – thống đốc Hispania Tarraconensis – được quân đội ủng hộ, còn lực lượng Cận vệ Praetorian ở Rome dần quay lưng với Nero. Khi tin dữ liên tiếp truyền đến, vị hoàng đế 30 tuổi nhận ra quyền lực của mình đang sụp đổ.

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Nero ban đầu không nghĩ đến cái chết. Theo Suetonius, ông từng cân nhắc nhiều phương án: chạy sang Parthia, cầu xin Galba tha mạng, hoặc xuất hiện trước dân chúng để xin tha thứ. Thậm chí ông còn nghĩ đến việc xin được cai trị Ai Cập. Nhưng tất cả những kế hoạch ấy đều không thành hiện thực.

Khi Cận vệ Praetorian rời bỏ ông, Nero rời cung điện vào ban đêm cùng một nhóm rất nhỏ. Ông không còn dáng vẻ của một hoàng đế: mặc quần áo đơn giản, trùm đầu, cưỡi ngựa và tìm đường trốn khỏi Rome. Bốn người cuối cùng còn đi theo ông gồm những người thân cận, trong đó có cận thần trung thành Phaon và thư ký riêng Epaphroditus.

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Đích đến cuối cùng là biệt thự của Phaon, nằm ngoài Rome. Nhưng nơi ẩn náu này chẳng thể bảo vệ ông lâu. Nero nghe tin Thượng viện đã tuyên bố ông là kẻ thù của nhà nước và ra lệnh bắt giữ. Kỵ binh đang tiến đến.

Đây là khoảnh khắc nổi tiếng nhất trong những giờ cuối đời Nero. Theo Suetonius, ông ban đầu không đủ can đảm tự sát. Cuối cùng, khi nghe tiếng vó ngựa của những người truy đuổi, Nero dùng dao tự đâm vào cổ với sự trợ giúp của Epaphroditus. Một binh sĩ cố gắng cầm máu cho ông nhưng đã quá muộn. Nero qua đời ngày 9 tháng 6 năm 68, khi mới 30 tuổi.

Ảnh: romaaeterna753.wordpress

Điều đáng chú ý là sau khi Nero chết, tin đồn rằng ông vẫn còn sống lại lan rộng. Một số người tuyên bố mình chính là Nero, khiến chính quyền phải đối phó với những “Nero giả” trong những năm tiếp theo. Huyền thoại về một vị hoàng đế sẽ trở lại tiếp tục tồn tại rất lâu sau đó.

Thi thể Nero được chôn cất trong lăng mộ của gia đình Domitii trên đồi Pincian. Theo Suetonius, việc an táng vẫn được thực hiện khá trang trọng, với chi phí lớn và những bộ y phục sang trọng.

Vì thế, Nero không biến mất sau khi chạy trốn và cũng không sống sót bí mật ở một nơi xa xôi. Ông thực sự chết chỉ vài ngày sau khi rời Rome. Nhưng nghịch lý là cái chết ấy lại không chấm dứt câu chuyện về ông.

Một hoàng đế đã mất quyền lực trong vài ngày cuối đời, nhưng hình ảnh của ông vẫn sống dai dẳng gần 2.000 năm sau – giữa lịch sử, truyền thuyết và những câu chuyện về một Rome đầy biến động.