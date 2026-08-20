Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chú chó học thuộc 1.022 từ: Nó thực sự hiểu tiếng người đến đâu?

Nếu một chú chó có thể học hàng nghìn từ, liệu nó có thể hiểu rằng mỗi từ thực sự đại diện cho một vật cụ thể?

Thanh Bình (tổng hợp)

Câu hỏi ấy từng được nhà tâm lý học John W. Pilley và cộng sự đặt ra với Chaser, một chú chó Border Collie sống tại Mỹ. Sau khoảng 3 năm huấn luyện chuyên sâu, Chaser đã học và ghi nhớ tên của 1.022 đồ vật, chủ yếu là những món đồ chơi có hình dạng và tên riêng khác nhau. Thành tích này được công bố trong một nghiên cứu trên tạp chí Behavioural Processes năm 2011.

Ảnh: yle

Điều đáng kinh ngạc không chỉ nằm ở con số 1.022. Các nhà nghiên cứu muốn biết Chaser có thực sự hiểu những từ ấy là tên của đồ vật, hay chỉ ghi nhớ một chuỗi âm thanh đi kèm với hành động “đi lấy”.

Để kiểm tra, họ kết hợp ngẫu nhiên tên đồ vật với những mệnh lệnh khác nhau. Chaser có thể phân biệt tên của đồ vật với hành động cần thực hiện. Nói cách khác, khi nghe tên một món đồ, chú chó hiểu đó là thứ cần được xác định, còn mệnh lệnh mới cho biết phải làm gì với nó.

Ảnh: autopista

Chaser còn thể hiện một khả năng thú vị khác: phân loại đồ vật. Sau khi học tên riêng của hàng nghìn món đồ, nó tiếp tục học những từ chung như “toy”, “ball” và “Frisbee”. Như vậy, một món đồ có thể đồng thời mang tên riêng và thuộc về một nhóm lớn hơn. Đây là kiểu quan hệ giữa từ ngữ và đồ vật phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản ghi nhớ một mệnh lệnh.

Đặc biệt, Chaser còn có thể sử dụng một dạng suy luận bằng loại trừ. Khi được đặt trước những đồ vật quen thuộc và một món đồ mới chưa từng được đặt tên, nó có thể suy ra rằng từ mới nhiều khả năng phải chỉ món đồ mới đó. Đây là một năng lực khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý.

Ảnh: chien

Để đạt được kết quả này, Pilley không chỉ lặp đi lặp lại tên đồ vật. Việc huấn luyện kết hợp chỉ dẫn bằng lời, chơi đùa và củng cố tích cực. Trong những giai đoạn đầu, tên của một món đồ có thể được nhắc lại hàng chục lần trong mỗi buổi học. Sau đó, Chaser phải tìm món đồ giữa những vật đã quen thuộc khác.

Trong các phép thử mù được tiến hành nhiều lần, Chaser thường xác định đúng ít nhất 18 trong 20 món đồ được lựa chọn ngẫu nhiên. Các nhà nghiên cứu cho rằng Chaser đã hình thành một hệ thống liên kết giữa âm thanh, vật thể và ý nghĩa của từ.

Điều thú vị là giới hạn 1.022 không nhất thiết phản ánh giới hạn trí nhớ của Chaser. Nghiên cứu dừng lại sau khoảng ba năm, chủ yếu vì giới hạn về thời gian của con người, chứ không phải vì Chaser không thể học thêm.

Chaser vì thế trở thành một trường hợp đặc biệt trong nghiên cứu nhận thức động vật. Nó không chứng minh rằng chó “nói được tiếng người”, nhưng cho thấy bộ não của một loài động vật có thể tạo ra những mối liên hệ giữa từ ngữ, đồ vật, hành động và khái niệm phức tạp hơn chúng ta từng nghĩ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#khả năng học từ của chó #khả năng hiểu đồ vật của chó #phân loại và suy luận của chó #quá trình huấn luyện chó thông minh #nghiên cứu về nhận thức động vật

Bài liên quan

Kho tri thức

86% sinh vật trên Trái Đất vẫn chưa được con người biết đến?

Con người đã lập bản đồ gần như toàn bộ hành tinh, nhưng vẫn chưa biết chính xác mình đang chia sẻ Trái Đất với bao nhiêu loài sinh vật.

Nếu hỏi có bao nhiêu loài đang sống trên Trái Đất, câu trả lời gây ngạc nhiên là: chúng ta không biết.

Một nghiên cứu nổi tiếng công bố trên PLOS Biology năm 2011 ước tính Trái Đất có khoảng 8,7 triệu loài sinh vật nhân thực – nhóm bao gồm động vật, thực vật, nấm và nhiều sinh vật đơn bào. Trong số đó, khoảng 2,2 triệu loài có thể sống trong đại dương. Theo mô hình này, khoảng 86% số loài trên đất liền và 91% số loài trong đại dương vẫn chưa được khoa học mô tả.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hóa thạch viết lại lịch sử ra đời của động vật có vú

Nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia (CONICET) của Argentina đã cho thấy, việc sinh con đã xuất hiện ở ít nhất một tổ tiên động vật có vú, Chiniquodon theotonicus, sống cách đây khoảng 236 triệu năm.

chiniquodon-theotonicus-life-reconstruction.jpg
Những bà mẹ kỷ Tam Điệp - Loài động vật có vú, sinh con đầu tiên. Minh họa của María de los Ángeles Miceli Baro

Tác giả chính Adriana Mancuso, nhà nghiên cứu tại CONICET cho biết, sự cạnh tranh gay gắt về thức ăn và áp lực săn mồi mạnh mẽ, kết hợp với xu hướng khô hạn và tính mùa vụ rõ rệt, phôi của các loài đẻ con sẽ được bảo vệ tốt hơn so với phôi của các loài đẻ trứng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thú vị với cách AI tìm ra những sinh vật mà con người chưa từng biết

Mỗi ngày, thiên nhiên để lại hàng triệu dấu vết mà con người không thể kiểm tra hết, và AI đang giúp các nhà khoa học đọc chúng nhanh hơn.

Trên một cánh rừng nhiệt đới, camera bẫy có thể chụp hàng trăm nghìn bức ảnh mà phần lớn chỉ chứa lá cây, chim, côn trùng hoặc những con vật xuất hiện thoáng qua. Dưới nước, máy ghi âm liên tục thu tiếng động của hàng trăm loài. Trong đất, nước và thậm chí không khí còn có những mảnh DNA li ti của sinh vật. Vấn đề là con người không thể tự mình phân tích khối dữ liệu khổng lồ ấy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới