Thiếu nữ 20 tuổi vẹo cột sống nặng được trả lại hình dáng cân đối

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 20 tuổi mắc vẹo cột sống nặng, trả lại hình dáng cân đối và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hương Thảo 20 tuổi trú tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh, sau 1 tuần phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, đi lại nhẹ nhàng - Ảnh BVCC

Theo đó, chị Nguyễn Thị Hương Thảo 20 tuổi trú tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh, phát hiện vẹo cột sống từ năm cấp hai, tuy nhiên do điều kiện gia đình nên chưa có điều kiện đi phẫu thuật.

Nay tình trạng vẹo cột sống ngày càng nặng, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt. Qua tìm hiểu và được một người quen đã từng phẫu thuật vẹo cột sống tại Bệnh viện Bãi Cháy giới thiệu, gia đình đã quyết định nhập viện Bãi Cháy để phẫu thuật.

Hình ảnh cột sống cong vẹo trên phim chụp trước và sau mổ - Ảnh BVCC

Khi vào viện được các bác sĩ thăm khám và cho làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy: Hình ảnh vẹo cột sống/nẹp cố định đốt sống từ D6 đến L3. Gãy cung sau một số thân đốt sống và được chẩn đoán: Vẹo cột sống mức độ nặng, có chỉ định phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Lê Triệu Linh, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu thuật giải phóng cấu trúc biến dạng, chỉnh trục cột sống và cố định bằng các thanh nẹp – vít chuyên dụng. Sau mổ, cột sống được đưa về trục cân đối tự nhiên, giải phóng áp lực lên các rễ thần kinh.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Lê Triệu Linh cùng ê kíp đang phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hiện tại sau 1 tuần phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, đi lại nhẹ nhàng, cột sống thẳng hơn, các cơn đau giảm rõ rệt và đặc biệt là tâm lý tự tin hơn trong sinh hoạt cũng như giao tiếp hàng ngày.

Bác sĩ CKII Lê Triệu Linh cho biết, gù vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, thường gặp ở độ tuổi thanh, thiếu niên.

Các nguyên nhân lớn gây bệnh vẹo cột sống có thể do tự phát vô căn, thường xuất hiện khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì; nguyên nhân khác do dị tật bẩm sinh của cột sống như tật nửa thân đốt sống, dính đốt sống…gây nên vẹo cột sống, do di truyền, hoặc do tư thế ngồi học không đúng, mang vác quá nặng, chấn thương do tai nạn…

Nếu không chữa trị kịp thời về lâu dài sẽ gây biến dạng nặng cột sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng khác như tim, phổi, lồng ngực, gây suy hô hấp, đe dọa sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân.

Bác sĩ CKII Lê Triệu Linh khám lại cho chị Thảo sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Vẹo cột sống còn ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ, khiến người bệnh tự ti, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt, cuộc sống. Vì vậy, việc can thiệp sớm và đúng kỹ thuật giúp người bệnh trẻ tuổi có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, hạn chế nguy cơ biến chứng và tránh biến dạng tiến triển.

Theo BSCKII Lê Triệu Linh, phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống là một trong những kỹ thuật cao, kỹ thuật khó hàng đầu trong phẫu thuật thần kinh cột sống bởi cấu trúc giải phẫu cột sống phức tạp, các đốt sống bị biến dạng gây khó khăn cho quá trình bắt vít.

Cột sống cũng là nơi chứa tủy sống và các dây thần kinh quan trọng nên quá trình phẫu thuật đòi hỏi phẫu thuật viên phải giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, thao tác an toàn, chính xác để kiểm soát thương tổn thần kinh, tránh các biến chứng nguy hiểm như liệt, chảy máu không cầm, thậm chí tử vong”.

Trao đổi với bệnh nhân vẹo cột sống - Ảnh BVCC