Thiều Bảo Trang khoe body săn chắc tuổi 33 trong loạt ảnh tập gym mới

Cộng đồng trẻ

Thiều Bảo Trang khoe body săn chắc tuổi 33 trong loạt ảnh tập gym mới

Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc và thể hình ấn tượng ở tuổi 33 khi chia sẻ loạt ảnh tập luyện trong phòng gym.

Thiên Anh
Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang tiếp tục chứng minh phong độ nhan sắc và thể hình ấn tượng ở tuổi 33 khi chia sẻ loạt ảnh tập luyện trong phòng gym. Loạt khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin và phong cách thể thao tối giản nhưng đầy cuốn hút.
Loạt khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng săn chắc, thần thái tự tin và phong cách thể thao tối giản nhưng đầy cuốn hút.
Trong bộ ảnh, Bảo Trang xuất hiện trong trang phục gym ôm sát màu xám than, giúp tôn trọn đường cong cơ thể và vóc dáng gọn gàng. T
Trong bộ ảnh, Bảo Trang xuất hiện trong trang phục gym ôm sát màu xám than, giúp tôn trọn đường cong cơ thể và vóc dáng gọn gàng.
hiết kế cổ yếm khoe bờ vai thon, xương quai xanh gợi cảm, trong khi phần thân liền mạch làm nổi bật vòng eo nhỏ cùng đôi chân săn chắc — thành quả dễ thấy từ việc duy trì tập luyện nghiêm túc.
hiết kế cổ yếm khoe bờ vai thon, xương quai xanh gợi cảm, trong khi phần thân liền mạch làm nổi bật vòng eo nhỏ cùng đôi chân săn chắc — thành quả dễ thấy từ việc duy trì tập luyện nghiêm túc.
Ở các góc chụp cận, nhan sắc của nhân vật càng được tôn lên rõ nét: làn da mịn màng, gương mặt thanh thoát cùng nụ cười nhẹ rất “fitness vibe”.
Ở các góc chụp cận, nhan sắc của nhân vật càng được tôn lên rõ nét: làn da mịn màng, gương mặt thanh thoát cùng nụ cười nhẹ rất "fitness vibe".
Tóc được búi cao gọn gàng, tăng sự tập trung cho quá trình rèn luyện nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Một hình xăm nhỏ tinh tế ở vai càng tạo điểm nhấn cá tính cho tổng thể.
Tóc được búi cao gọn gàng, tăng sự tập trung cho quá trình rèn luyện nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Một hình xăm nhỏ tinh tế ở vai càng tạo điểm nhấn cá tính cho tổng thể.
Dù đang ở độ tuổi 33, hình thể của Thiều Bảo Trang vẫn giữ được độ săn chắc, gọn gàng và trẻ trung đáng ngưỡng mộ.
Dù đang ở độ tuổi 33, hình thể của Thiều Bảo Trang vẫn giữ được độ săn chắc, gọn gàng và trẻ trung đáng ngưỡng mộ.
Loạt ảnh này một lần nữa khẳng định Thiều Bảo Trang là một trong những nghệ sĩ có phong cách sống lành mạnh, truyền cảm hứng cho người hâm mộ trong việc chăm sóc sức khỏe và duy trì thói quen tập luyện.
Loạt ảnh này một lần nữa khẳng định Thiều Bảo Trang là một trong những nghệ sĩ có phong cách sống lành mạnh, truyền cảm hứng cho người hâm mộ trong việc chăm sóc sức khỏe và duy trì thói quen tập luyện.
Thiều Bảo Trang là ca sĩ Việt Nam, nổi tiếng sau chương trình Giọng hát Việt 2012 nhưng gặp nhiều ồn ào về đời tư, đặc biệt là tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên.
Thiều Bảo Trang là ca sĩ Việt Nam, nổi tiếng sau chương trình Giọng hát Việt 2012 nhưng gặp nhiều ồn ào về đời tư, đặc biệt là tin đồn tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên.
Sau đó, Bảo Trang cùng em gái Thiều Bảo Trâm lập nhóm nhạc Bee. T, nhưng nhóm không thành công và dần tách ra hoạt động solo.
Sau đó, Bảo Trang cùng em gái Thiều Bảo Trâm lập nhóm nhạc Bee. T, nhưng nhóm không thành công và dần tách ra hoạt động solo.
Gần đây, Thiều Bảo Trang tập trung vào sự nghiệp âm nhạc với phong cách quyến rũ và có nhiều sản phẩm mới.
Gần đây, Thiều Bảo Trang tập trung vào sự nghiệp âm nhạc với phong cách quyến rũ và có nhiều sản phẩm mới.
Thiên Anh
