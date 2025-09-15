Hà Nội

Thiết bị nên rút phích cắm ban đêm để tiết kiệm điện

Số hóa

Thiết bị nên rút phích cắm ban đêm để tiết kiệm điện

Nhiều thiết bị vẫn ngốn điện khi ở chế độ chờ, khiến hóa đơn tăng cao. Rút phích cắm đúng cách ban đêm giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Thiên Trang (TH)
Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện năng dù không hoạt động, hiện tượng này gọi là “điện chờ”.
Các thiết bị như bộ sạc pin, đầu phát Blu-ray hay giường sưởi thú cưng nên được rút phích cắm khi không dùng.
Máy pha cà phê là một trong những thiết bị tiêu hao điện nhiều nhất khi ở chế độ chờ.
Theo Bộ Năng lượng Mỹ, máy pha cà phê có thể tiêu tốn tới 70 watt mỗi năm dù không hoạt động.
Máy tính để bàn cũng góp phần làm tăng hóa đơn tiền điện thêm khoảng 23 USD mỗi năm.
Máy chơi game như PS5 ngốn từ 3,8 đến 4,2 watt ở chế độ nghỉ để cập nhật và sạc thiết bị.
Rút phích cắm các thiết bị này ban đêm sẽ giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng.
Người dùng nên theo dõi thói quen sử dụng để điều chỉnh hợp lý và tiết kiệm hiệu quả.
