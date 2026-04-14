Thị trấn nổi tiếng nước Mỹ, toàn bộ cư dân sống trong chung cư

Hầu hết cư dân ở thị trấn Whittier, bang Alaska (Mỹ) sống trong tòa chung cư Begich Towers cao 14 tầng. Nơi đây không có nhà ở riêng lẻ.

Thị trấn Whittier ở bang Alaska, Mỹ là nơi sinh sống của khoảng 250 - 300 người. Tất cả cư dân ở Whittier sống trong chung cư. Ảnh: Hasan Akbas/Anadolu via Getty Images.
Trong đó, hầu hết người dân ở thị trấn Whittier sống trong tòa chung cư Begich Towers (hay BTI) cao 14 tầng với 150 căn hộ. Một số ít cư dân sống tại tòa chung cư Whittier Manor thấp tầng. Whittier không có bất cứ ngôi nhà ở riêng lẻ. Ảnh: Jamie Loan / SWNS.
Tòa chung cư Begich Towers được xây dựng với mục đích ban đầu là doanh trại quân đội vào năm 1957. Sau khi quân đội Mỹ rút đi, dân số ở thị trấn Whittier có sự giảm mạnh. Ảnh: Jamie Loan / SWNS.
Khác với nhiều tòa chung cư trên thế giới, Begich Towers không chỉ là nhà ở cho các cư dân mà còn tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày bao gồm: bưu điện, cửa hàng tạp hóa, tiệm giặt là, nhà thờ, đồn cảnh sát, phòng khám y tế phục vụ nhu cầu cơ bản... Ảnh: tomorrow.city.
Do đó, hầu hết cư dân có thể tiếp cận các dịch vụ cần thiết mà không cần ra khỏi tòa chung cư Begich Towers hay thậm chí rời khỏi thị trấn Whittier. Ảnh: tomorrow.city.
Ngay cả việc đi học của trẻ em cũng được thiết kế để phù hợp với điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Whittier. Học sinh di chuyển đến trường thông qua một đường hầm ngầm nối trực tiếp từ tòa nhà, tránh hoàn toàn việc phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Ảnh: tomorrow.city.
Phần lớn nhu yếu phẩm được vận chuyển tới thị trấn Whittier từ Anchorage. Đồng thời, các cửa hàng địa phương lên kế hoạch dự trữ phù hợp. Người dân cũng có thói quen tích trữ thực phẩm và vật dụng thiết yếu để phòng trường hợp thời tiết xấu hoặc đường hầm tạm đóng cửa. Ảnh: Yahoo.com.
Do Whittier được bao bọc bởi núi cao và biển rộng nên mọi người phải đi qua một đường hầm dài khoảng 4 km để vào thị trấn. Làn đường trong hầm sẽ đổi chiều sau mỗi 30 phút và đóng cửa vào 10h tối. Đến 7h sáng hôm sau, đường hầm mở trở lại. Ảnh: Hasan Akbas/Anadolu via Getty Images.
Vậy nên, người dân địa phương và du khách chỉ có thể vào thị trấn Whittier trong thời gian đường hầm mở cửa từ 7h sáng đến 10h tối. Ảnh: Hasan Akbas/Anadolu via Getty Images.
