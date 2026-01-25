Thị trấn Ginzan Onsen có gì hấp dẫn khiến du khách mê mẩn mỗi mùa tuyết rơi?

Ginzan Onsen thị trấn suối nước nóng hơn 300 năm tuổi ở Nhật Bản mê hoặc du khách mỗi mùa đông với tuyết trắng, nhà gỗ cổ kính và vẻ đẹp như cổ tích.
Mới đây vẻ đẹp ấy tiếp tục gây ấn tượng khi Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài ngoại cảnh tại Bưu điện Sài Gòn
Việt Nam có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp.
Mới đây vẻ đẹp ấy tiếp tục gây ấn tượng khi Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài ngoại cảnh tại Bưu điện Sài Gòn
Ở tuổi 14, con gái Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cao 1,68 m, sở hữu nét đẹp trong trẻo và phong thái tự tin được nhiều người khen ngợi là “mỹ nhân tương lai”.
Audi vừa ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho hai mẫu A5 sedan và Q5 SUV với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế nội thất, công nghệ tiện nghi và an toàn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần tăng tốc khi bước vào giai đoạn quan trọng và có thêm một số cơ hội kinh doanh.
Căn biệt thự nổi bật giữa khu phố, bởi diện mạo hiện đại, có sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc, cây xanh và ánh sáng.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.
Sau khi kết hôn, diễn viên Kim Oanh tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, ngọt ngào bên Vũ Tuấn Việt.
Bức tượng Lamassu cao 6 mét, tượng trưng cho bảo vệ thiêng liêng trong lịch sử Tân Assyria, mở ra cơ hội nghiên cứu mới về nghệ thuật cổ đại.
Trà gừng được nhiều người dùng để giải cảm trong ngày lạnh. Tuy nhiên, những thói quen pha và uống sai cách có thể khiến hiệu quả giảm đáng kể.
Bản khắc đá cổ đại tại Mông Cổ phản ánh sự chuyển biến văn hóa và môi trường qua 12.000 năm, từ hình ảnh chân thực đến biểu tượng trừu tượng.
Hiếm gặp và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, ngao vệ nữ gai lược (Pitar dione) là sinh vật biển vừa đẹp vừa giàu giá trị sinh thái.
Trên MXH, khoảnh khắc một nữ cổ động viên U23 Việt Nam tại trận tranh giải ba VCK U23 châu Á đang viral.
Bên cạnh ăn uống và nghỉ ngơi, lựa chọn đồ uống phù hợp mỗi ngày góp phần nuôi dưỡng não bộ, tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và bảo vệ tế bào thần kinh.
Ca sĩ Lưu Hương Giang cho biết, cô sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến về âm nhạc, nhưng xin phép bỏ qua những nhận xét liên quan đến ngoại hình.
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt phụ nữ bị giết trong nghi lễ hiến tế, làm sáng tỏ các phong tục tôn giáo cổ đại trước thời kỳ La Mã.
Chim tu căng ngọc lục bảo (Aulacorhynchus prasinus) là cư dân rực rỡ của rừng mưa Trung Mỹ, nổi bật bởi sắc xanh và chiếc mỏ ấn tượng.
Mitsubishi vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu bán tải Triton 2026 dành riêng cho thị trường Nhật Bản với loạt nâng cấp đáng chú ý về trang bị và khả năng vận hành.
Dù không tiên tiến như 7 nm hay 3 nm, chip 28 nm vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ chi phí hợp lý, độ ổn định cao và ứng dụng cực rộng.
Tử vi dự đoán, từ 25/1-15/2, 3 con giáp này có thể tháo gỡ nợ, tăng thu và cần giữ lời để tránh hao tài, đồng thời tận dụng cơ hội phát triển tài chính.