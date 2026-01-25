Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Thị trấn Ginzan Onsen có gì hấp dẫn khiến du khách mê mẩn mỗi mùa tuyết rơi?

Du lịch

Thị trấn Ginzan Onsen có gì hấp dẫn khiến du khách mê mẩn mỗi mùa tuyết rơi?

Ginzan Onsen thị trấn suối nước nóng hơn 300 năm tuổi ở Nhật Bản mê hoặc du khách mỗi mùa đông với tuyết trắng, nhà gỗ cổ kính và vẻ đẹp như cổ tích.

Vân Giang/ Ảnh FB Mai Ngô
Nằm nép mình giữa núi rừng tỉnh Yamagata (Nhật Bản), Ginzan Onsen là một thị trấn suối nước nóng hơn 300 năm tuổi, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và không gian yên bình như bước ra từ những trang truyện cổ tích.
Nằm nép mình giữa núi rừng tỉnh Yamagata (Nhật Bản), Ginzan Onsen là một thị trấn suối nước nóng hơn 300 năm tuổi, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính và không gian yên bình như bước ra từ những trang truyện cổ tích.
Mỗi mùa đông, khi tuyết trắng phủ kín mái nhà và con đường nhỏ ven sông, Ginzan Onsen lại trở thành điểm đến trong mơ của du khách yêu thích trải nghiệm mùa đông đậm chất Nhật Bản.
Mỗi mùa đông, khi tuyết trắng phủ kín mái nhà và con đường nhỏ ven sông, Ginzan Onsen lại trở thành điểm đến trong mơ của du khách yêu thích trải nghiệm mùa đông đậm chất Nhật Bản.
Ginzan Onsen nằm ở vùng núi hẻo lánh, cách Tokyo khoảng 420 km về phía bắc. Nơi đây từng là một mỏ bạc sầm uất vào thế kỷ 17, trước khi chuyển mình thành thị trấn onsen nổi tiếng.
Ginzan Onsen nằm ở vùng núi hẻo lánh, cách Tokyo khoảng 420 km về phía bắc. Nơi đây từng là một mỏ bạc sầm uất vào thế kỷ 17, trước khi chuyển mình thành thị trấn onsen nổi tiếng.
Dấu ấn lịch sử vẫn còn hiện hữu trong từng con phố nhỏ, đặc biệt là dãy nhà trọ truyền thống (ryokan) nằm san sát dọc theo bờ sông Ginzan-gawa. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời Taisho (1912–1926) đến đầu thời Showa (1926–1989), mang đậm phong cách kiến trúc gỗ cổ xưa, ban công nhỏ và những ô cửa sổ giấy shoji đặc trưng.
Dấu ấn lịch sử vẫn còn hiện hữu trong từng con phố nhỏ, đặc biệt là dãy nhà trọ truyền thống (ryokan) nằm san sát dọc theo bờ sông Ginzan-gawa. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời Taisho (1912–1926) đến đầu thời Showa (1926–1989), mang đậm phong cách kiến trúc gỗ cổ xưa, ban công nhỏ và những ô cửa sổ giấy shoji đặc trưng.
Vào mùa đông, khung cảnh Ginzan Onsen trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Tuyết rơi dày phủ trắng mái nhà, lan can và những bậc đá ven sông, trong khi ánh đèn vàng từ các ryokan phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lãng mạn. Chính vẻ đẹp này đã khiến nhiều người liên tưởng đến thế giới huyền ảo trong bộ phim hoạt hình kinh điển Spirited Away của đạo diễn Hayao Miyazaki – tác phẩm từng đoạt giải Oscar. Cũng vì thế, Ginzan Onsen thường được du khách ưu ái gọi bằng cái tên “Vùng đất linh hồn” ngoài đời thực.
Vào mùa đông, khung cảnh Ginzan Onsen trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Tuyết rơi dày phủ trắng mái nhà, lan can và những bậc đá ven sông, trong khi ánh đèn vàng từ các ryokan phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa lãng mạn. Chính vẻ đẹp này đã khiến nhiều người liên tưởng đến thế giới huyền ảo trong bộ phim hoạt hình kinh điển Spirited Away của đạo diễn Hayao Miyazaki – tác phẩm từng đoạt giải Oscar. Cũng vì thế, Ginzan Onsen thường được du khách ưu ái gọi bằng cái tên “Vùng đất linh hồn” ngoài đời thực.
Không chỉ gắn liền với điện ảnh hoạt hình, Ginzan Onsen còn xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập Oshin do đài NHK sản xuất năm 1983. Bộ phim từng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh thị trấn nhỏ bé này đến gần hơn với du khách quốc tế.
Không chỉ gắn liền với điện ảnh hoạt hình, Ginzan Onsen còn xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập Oshin do đài NHK sản xuất năm 1983. Bộ phim từng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh thị trấn nhỏ bé này đến gần hơn với du khách quốc tế.
Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Ginzan Onsen là từ tháng 12 đến tháng 2, khi tuyết rơi nhiều và cảnh sắc mùa đông đạt độ đẹp nhất.
Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Ginzan Onsen là từ tháng 12 đến tháng 2, khi tuyết rơi nhiều và cảnh sắc mùa đông đạt độ đẹp nhất.
Ngoài ra, thị trấn cũng mang những nét quyến rũ riêng vào các mùa khác trong năm: mùa xuân với hoa anh đào nở rộ, hay mùa thu khi núi rừng xung quanh nhuộm sắc lá đỏ, mang đến không gian tĩnh lặng và thư thái hơn.
Ngoài ra, thị trấn cũng mang những nét quyến rũ riêng vào các mùa khác trong năm: mùa xuân với hoa anh đào nở rộ, hay mùa thu khi núi rừng xung quanh nhuộm sắc lá đỏ, mang đến không gian tĩnh lặng và thư thái hơn.
Từ Tokyo, du khách có thể di chuyển bằng tàu Shinkansen đến ga Oishida (khoảng 3 tiếng), sau đó tiếp tục đi xe buýt địa phương khoảng 40 phút để vào trung tâm thị trấn. Ban ngày, du khách có thể tham quan Ginzan Onsen miễn phí, tuy nhiên từ sau 17h, khu vực trung tâm sẽ hạn chế khách vào và yêu cầu mua vé nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh cho người lưu trú. Do quy mô nhỏ và số lượng ryokan hạn chế, việc nghỉ qua đêm tại Ginzan Onsen cần được lên kế hoạch và đặt phòng từ sớm, đặc biệt trong mùa đông cao điểm.
Từ Tokyo, du khách có thể di chuyển bằng tàu Shinkansen đến ga Oishida (khoảng 3 tiếng), sau đó tiếp tục đi xe buýt địa phương khoảng 40 phút để vào trung tâm thị trấn. Ban ngày, du khách có thể tham quan Ginzan Onsen miễn phí, tuy nhiên từ sau 17h, khu vực trung tâm sẽ hạn chế khách vào và yêu cầu mua vé nhằm đảm bảo không gian yên tĩnh cho người lưu trú. Do quy mô nhỏ và số lượng ryokan hạn chế, việc nghỉ qua đêm tại Ginzan Onsen cần được lên kế hoạch và đặt phòng từ sớm, đặc biệt trong mùa đông cao điểm.
Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả của Nhật Bản, Ginzan Onsen vẫn giữ được vẻ đẹp trầm lắng, cổ kính và đầy chất thơ. Một lần ghé thăm thị trấn này vào mùa đông, ngâm mình trong làn nước nóng giữa không gian tuyết trắng và ánh đèn vàng ấm áp, là trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai yêu thích du lịch và khám phá vẻ đẹp nguyên bản của xứ sở hoa anh đào.
Giữa nhịp sống hiện đại và hối hả của Nhật Bản, Ginzan Onsen vẫn giữ được vẻ đẹp trầm lắng, cổ kính và đầy chất thơ. Một lần ghé thăm thị trấn này vào mùa đông, ngâm mình trong làn nước nóng giữa không gian tuyết trắng và ánh đèn vàng ấm áp, là trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai yêu thích du lịch và khám phá vẻ đẹp nguyên bản của xứ sở hoa anh đào.
Vân Giang/ Ảnh FB Mai Ngô
#Vẻ đẹp cổ kính của Ginzan Onsen #Trải nghiệm mùa đông Nhật Bản #Du lịch suối nước nóng Nhật Bản #Thị trấn núi Yamagata huyền ảo #Hướng dẫn di chuyển đến Ginzan Onsen

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT