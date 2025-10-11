Hà Nội

Mai Ngô và 3 á hậu Miss Grand Vietnam 2022 giờ ra sao?

Sau cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, cuộc sống của Mai Ngô và 3 á hậu đều có nhiều thay đổi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mai Ngô đoạt á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022. Mới đây, cô trở thành đại diện Việt Nam ở Miss Charm 2025. Ảnh: FB Mai Ngô.
Mai Ngô chia sẻ, cô tự hào khi được đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc năm nay. Ảnh: FB Mai Ngô.
Quỳnh Châu là á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Theo Dân Việt, nhờ danh hiệu, cô có thêm nhiều cơ hội mới. Năm 2023, Quỳnh Châu làm huấn luyện viên Miss International Queen Vietnam. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Quỳnh Châu và doanh nhân Ngọc Phát tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 23/9. Theo Znews, cặp đôi sẽ tổ chức vào ngày 26/10. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Trước thềm đám cưới, Quỳnh Châu viết trên trang cá nhân: “Cả hai thay phiên làm chỗ dựa cho nhau, nên chúng tôi hay đùa: Ai gặp sóng gió thì người kia sẽ thành lá chắn". Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Sau khi đoạt á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2022, Tuyết Như làm huấn luyện viên catwalk tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: FB Tuyết Như.
Tuyết Như công khai hẹn hò vào tháng 11/2022. Người đẹp chia sẻ trên Znews: “Anh luôn đưa đón tôi, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ tới giúp tôi chuẩn bị cho công việc chỉn chu hơn”. Ảnh: FB Tuyết Như.
Minh Thư - Á hậu 3 Miss Grand VietNam 2022 chia sẻ trên Người Đưa Tin vào năm 2023, cô dao kéo vòng một và sửa mũi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Minh Thư từng tâm sự, nhiều cư dân mạng cho rằng cô không xứng đáng với vị trí á hậu 3. “Ai cũng có quyền yêu thích cá nhân của mình nên tôi vẫn tôn trọng ý kiến của mọi người”, cô nói. Ảnh: Người Đưa Tin.
