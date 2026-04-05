ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo thời gian công bố điểm thi ĐGNL

Hơn 133.000 thí sinh dự thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 1

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đã kết thúc vào trưa ngày 5/4. Theo báo cáo nhanh, có 133.489 thí sinh đã tham gia kỳ thi, đạt tỷ lệ 98,33% so với số lượng đăng ký. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Công tác tổ chức thi chặt chẽ, an toàn

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết công tác tổ chức kỳ thi diễn ra đồng bộ và chặt chẽ ở mọi khâu. Từ việc in sao, bảo mật, vận chuyển đề thi đến công tác coi thi tại các điểm thi đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Sự phối hợp của lực lượng chức năng đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng hỗ trợ đều được tập huấn kỹ lưỡng, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, góp phần vào sự thành công của kỳ thi.

Lịch công bố điểm thi và đăng ký đợt 2

Quy trình chấm thi ĐGNL đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 6/4 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 17/4. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân đã đăng ký, thay vì nhận giấy báo điểm qua bưu điện.

Thời gian đăng ký cho kỳ thi ĐGNL đợt 2 sẽ mở từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi đợt 2 dự kiến diễn ra vào ngày 24/5 tại 36 điểm thi thuộc 9 tỉnh, thành phố, bao gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6/6.

So sánh với năm 2025 và tiềm năng sử dụng kết quả

Năm 2025, kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc gia TP.HCM đã thu hút khoảng 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký, được tổ chức tại 55 điểm thi trên 25 tỉnh, thành phố. Kết quả của kỳ thi này được 111 cơ sở giáo dục ĐH-CĐ sử dụng để xét tuyển. Trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức xét tuyển bằng điểm ĐGNL chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu. Dự kiến, năm nay, điểm thi ĐGNL sẽ được hơn 100 trường ĐH-CĐ trên toàn quốc áp dụng trong công tác tuyển sinh.