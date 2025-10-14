Hà Nội

Thế trận thiên la địa vòng của Ukraine ở Pokrovsk và chiến thuật của Nga

Quân sự

Thế trận thiên la địa vòng của Ukraine ở Pokrovsk và chiến thuật của Nga

Quân đội Ukraine đã biến thành phố Pokrovsk thành một pháo đài “thiên la địa võng”; tuy nhiên quân đội Nga đã có chiến thuật đối phó hiệu quả.

Tiến Minh
Tại thành phố của Pokrovsk, các trận đánh cực kỳ ác liệt và giằng co đã diễn ra trong nhiều ngày qua. Thành phố nhỏ này, được bao quanh bởi rừng rậm và mìn, đã trở thành một rào cản nguy hiểm, giúp cho quân đội Ukraine (AFU), ngăn chặn đòn tiến công của 160.000 quân Nga.
Mức độ khốc liệt của trận đánh ở Pokrovsk, thậm chí còn vượt xa các trận chiến trước đó ở Mariupol và Bakhmut, và những đổi mới chiến thuật của cả hai bên trong không gian ngầm và phòng thủ đô thị, đã làm tình hình chiến trường thêm phức tạp.
Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga (RFAF), AFU đã biến tất cả các tầng hầm của tất cả các ngôi nhà ở thành phố Pokrovsk thành những công sự phòng thủ. Mùa thu đến, nhiệt độ giảm mạnh vào buổi sáng và buổi tối ở Donbass, nhưng binh lính Ukraine chẳng có thời gian để lo giữ ấm.
Thay vào đó, họ bận bịu bịt kín cửa sổ bằng bao xi măng, chỉ chừa lại những lỗ hổng nhỏ bằng lòng bàn tay. Nhìn từ xa, những ngôi nhà này trông giống như những boongke thời Thế chiến II, vừa kín đáo vừa nguy hiểm.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sự biến đổi hoàn toàn của không gian ngầm tại thành phố Pokrovsk. Những căn hầm từng được sử dụng để chứa rau củ, đồ đạc và xe cộ, giờ đây đã trở thành những “pháo đài mini” cho quân đội Ukraine.
Một số tầng hầm đã biến thành nhà kho chứa vũ khí và đạn dược, một số khác được dùng làm trạm y tế tạm thời. Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng và bụi bẩn. Thậm chí còn có cả những người điều khiển UAV ẩn náu trong những không gian ngầm này, lợi dụng chúng để tránh sự trinh sát trên không của Nga.
Trên mặt đất, AFU đã bố trí các bãi mìn dày đặc, cứ hai mét lại bố trí một quả mìn theo các tuyến đường chính. Binh lính phải dùng máy dò mìn để quét từng bước chân, vì sợ chỉ một bước hụt ​​cũng có thể gây ra một vụ nổ chết người.
Ngày cả những hầm chứa rau của những ngôi nhà bình thường cũng bị trưng dụng, một số chứa đầy đạn pháo, số khác được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho binh lính. Họ sống bằng thực phẩm đóng hộp và nước đóng chai, chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ với quân Nga.
Chỉ huy các đơn vị Nga đánh giá, việc phòng thủ thành phố Pokrovsk thậm chí còn kiên cố hơn cả Bakhmut. Quân đội Ukraine đã đưa chiến tranh du kích đô thị lên đến cực điểm - mọi tòa nhà đều có thể trở thành điểm hỏa lực, và mỗi bước tiến đều phải trả giá đắt.
Trước sự kháng cự ngoan cường của AFU tại thành phố Pokrovsk, RFAF đã điều chỉnh chiến thuật và không còn tấn công vào tầng hầm nữa, mà áp dụng kết hợp "ném bom hỏa lực mạnh và đột kích ban đêm"; chiến thuật này của RFAF đã tỏ ra rất hiệu quả và gây nhiều thiệt hại cho quân Ukraine.
Đầu tiên, RFAF đã sử dụng các lực lượng trinh sát và đặc nhiệm, chẳng hạn như Tiểu đoàn Trinh sát Spartak 80 và Biệt đội Đặc nhiệm Bão táp, để tiến hành các cuộc đột kích ban đêm thường xuyên vào các khu vực như Pankivka và Shakhove bên ngoài thành phố Pokrovsk.
Tuy nhiên, do hệ thống trinh sát của Ukraine quá chặt chẽ và mặt đất bị gài bẫy dày đặc, nên quân Nga đã gặp khó khăn khi tiến quân vào ban ngày. Lúc này, UAV đã trở thành lực lượng tiên phong của RFAF. Lữ đoàn UAV Rubicon của RFAF, sử dụng UAV liên tục giám sát trên không và ngay lập tức thả bom khi phát hiện ra các điểm hỏa lực của Ukraine.
Sau đó, RFAF sử dụng máy bay ném bom Su-34, bệ phóng tên lửa và pháo tầm xa từ để tiến hành một cuộc tập kích hỏa lực dày đặc vào các vị trí của Ukraine. Đạn pháo trút xuống như mưa, phá hủy công sự, làm khả năng phòng ngự của AFU giảm bớt sức mạnh ở các chiến hào tiền tuyến.
Ban đêm, lính biệt kích Nga, mặc quân phục ngụy trang, có thể che giấu được tín hiệu hồng ngoại để tránh sự giám sát của UAV trinh sát của AFU; lặng lẽ xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và đánh chiếm các mục tiêu phòng ngự mỏng yếu. Chiến thuật này hiệu quả hơn giao tranh đường phố truyền thống, giúp quân Nga đạt được một số đột phá cục bộ tại thành phố Pokrovsk .
Quân đội Nga gần đây tuyên bố Lữ đoàn xung kích đường không 95 tinh nhuệ của Ukraine đã "bị xóa sổ hoàn toàn", đồng thời cáo buộc quân đội Ukraine che giấu số lượng binh sĩ thiệt mạng. Tuyên bố này nghe có vẻ gây sốc, nhưng khi xem xét kỹ hơn, cũng chưa hoàn toàn chính xác.
Lữ đoàn xung kích đường không 95 là một đơn vị kỳ cựu của AFU, từng hoạt động đặc biệt xuất sắc trên mặt trận tỉnh Sumy trước khi được triển khai khẩn cấp đến Zolotyi Kolodyaz ở phía bắc Pokrovsk, để ngăn chặn quân Nga đột phá.
Mặc dù Lữ đoàn xung kích đường không 95 đã chịu tổn thất nặng nề trước cuộc tấn công dữ dội của Nga, nhưng việc nói rằng họ "bị tiêu diệt hoàn toàn" là một sự cường điệu. AFU đã nhanh chóng bổ sung quân số và vũ khí để duy trì khả năng chiến đấu của Lữ đoàn. Vì vậy, tuyên bố của Nga “xóa sổ” Lữ đoàn này là chưa hoàn toàn chính xác. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform).
