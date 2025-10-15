Hà Nội

Thay đổi thói quen đại tiện, Việt kiều Mỹ bán tắc ruột do khối u đại tràng

Phát hiện và điều trị sớm khối u đại tràng đóng vai trò quyết định đến tiên lượng của người bệnh, tránh biến chứng tắc nghẽn đường ruột, chảy máu và di căn...

Thúy Nga

Một ca phẫu thuật nội soi thành công đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để điều trị cho nam bệnh nhân Việt kiều 73 tuổi bị bán tắc ruột do khối u đại tràng sigma.

Bệnh nhân Đ.V.H.N, hiện đang sinh sống tại Mỹ, về thăm nhà tại phường Hiệp Bình, TP HCM khi gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

dai-trang-3.jpg

Trước đó, bệnh nhân đã có những triệu chứng bất thường như thay đổi thói quen đại tiện, đi nhiều lần trong ngày, cảm giác đi không hết phân, có máu trong phân. Tại Mỹ, bệnh nhân đã đăng ký khám nhưng phải chờ đợi nhiều tháng mới được nội soi đại tràng.

Trong thời gian về Việt Nam, bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Qua nội soi đại tràng, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn tại vị trí sigma-trực tràng, chiếm trọn lòng trực tràng, với đặc điểm mô bở và dễ chảy máu. Sau khi đánh giá toàn diện và xét nghiệm cần thiết, ê-kíp bác sĩ xác định đây là khối u ác tính và cần phẫu thuật gấp.

dai-trang.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân nhập viện và được chuẩn bị kỹ lưỡng trong 2 ngày, bao gồm khám tim mạch và hỗ trợ dinh dưỡng. Đặc biệt, bệnh nhân được áp dụng phương pháp ERAS (Enhanced Recovery After Surgery – Phục hồi nhanh sau phẫu thuật) trong chuẩn bị ruột, không sử dụng thuốc xổ trước mổ.

ERAS là một phương pháp tiếp cận đa ngành, dựa trên bằng chứng khoa học nhằm tối ưu hóa quá trình chăm sóc cho bệnh nhân trước, trong và sau khi phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ 40 phút, thực hiện cắt bỏ đoạn đại trực tràng chứa u và nạo hạch D2. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận đây là carcinôm tuyến đại tràng grade 2, đã xâm nhiễm đến cơ và lớp mỡ dưới thanh mạc.

Với việc áp dụng phương pháp ERAS – vốn là quy trình thường quy trong các phẫu thuật tại khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, có thể vận động và tập hô hấp từ ngày đầu tiên sau mổ, ăn uống trở lại từ ngày thứ hai.

Sau 6 ngày điều trị hậu phẫu, bệnh nhân xuất viện với tình trạng ổn định, không ghi nhận biến chứng, vết mổ lành tốt và các chức năng sinh hoạt trở lại bình thường.

dai-trang-2.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI. Nguyễn Minh Lý, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh: “Việc phát hiện và điều trị sớm khối u đại tràng đóng vai trò quyết định đến tiên lượng của người bệnh.

Nếu không được can thiệp kịp thời, khối u tiếp tục phát triển, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như chèn ép, đau đớn, tắc nghẽn đường ruột, loét và chảy máu. Đặc biệt, nguy cơ di căn sẽ tăng cao, khiến bệnh trở nên phức tạp, có thể dẫn đến tử vong sớm”.

Khi có các dấu hiệu bất thường về đường ruột như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài, tiêu phân có máu hoặc nhầy, người dân nên chủ động thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa.

Sụt 10 kg vì bán tắc ruột tái phát hơn 1 năm không ngờ u mạc treo non

Đau bụng dữ dội hoặc đau quặn thắt, kéo dài là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm như u mạc treo ruột non, tắc ruột, ung thư đại tràng...

Liên tục cấp cứu tắc ruột, sụt 10 kg... hơn 1 năm không rõ nguyên nhân

Bệnh nhân L.T.P (62 tuổi) thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đau quặn bụng, ăn uống kém, sụt 10 kg, cơ thể suy nhược, tinh thần suy sụp.

Xem chi tiết

Đang khỏe mạnh, 3 tháng u đã phát triển chiếm hết ổ bụng, nặng 5kg

Khối u kích thước khổng lồ xâm lấn đại tràng phải, đè đẩy các tạng khác trong ổ bụng, chưa xâm lấn mạch máu lớn nên có thể cắt bỏ được.

Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá vừa phẫu thuật thành công khối u GIST khổng lồ của đại tràng phải cho người đàn ông 66 tuổi.

Theo đó, ông T. 63 tuổi tiền sử khoẻ mạnh, vào viện với khối u vùng ổ bụng kích thước rất lớn phát triển nhanh trong chưa đầy 3 tháng. Khi đến với khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá trong tình trạng khối u khổng lồ chiếm gần hết vùng ổ bụng.

Xem chi tiết

Cắt dạ dày, đại tràng và đốt u gan di căn trong cùng 1 lần

Bệnh nhân mắc liên tiếp nhiều loại ung thư khác nhau thì việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ, giảm gánh nặng điều trị.

ung-thu-2.jpg
Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện cắt dạ dày, đại tràng, vét hạch và đốt tổn thương di căn gan điều trị cho bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư ống tiêu hóa - Ảnh BVCC

Phẫu thuật cắt 2 loại ung thư và đốt sống cao tần trong cùng 1 lần

Xem chi tiết

