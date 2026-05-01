Thành phố Hà Nội cho phép xe bán tải được chạy 24/24h từ 30/4/2026

Quyết định mới của UBND TP Hà Nội cho phép xe ôtô bán tải lưu thông cả ngày ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực với người dùng và doanh nghiệp.

Từ ngày 30/4/2026, Hà Nội chính thức cho phép các dòng xe bán tải (pickup) được hoạt động 24/24h trên toàn địa bàn, theo Quyết định số 52/2026 sửa đổi quy định trước đó. Đây là thay đổi đáng chú ý khi trước đó, phần lớn xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải và chỉ được phép di chuyển ngoài giờ cao điểm hoặc ban đêm, gây nhiều bất tiện cho nhu cầu đi lại và kinh doanh.

Theo nội dung điều chỉnh, xe bán tải và xe hợp đồng chở khách dưới 29 chỗ được lưu thông không giới hạn thời gian. Trong khi đó, các loại xe tải dưới 2 tấn vẫn bị hạn chế giờ cao điểm (6h–9h và 16h–19h30), còn xe tải chuyên dụng chỉ được phép hoạt động ban đêm, trừ khi có chấp thuận riêng từ cơ quan chức năng.

Quyết định này được đưa ra sau quá trình rà soát và đánh giá thực tế. Cơ quan chức năng nhận định xe bán tải có kích thước và khối lượng tương đương xe con dưới 9 chỗ, số lượng lưu thông không lớn nên tác động đến ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm là không đáng kể. Trước đó, việc áp dụng quy định hạn chế giờ đã gây ảnh hưởng đáng kể đến người sử dụng cũng như hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Phản hồi về thay đổi này, Ford Việt Nam cho biết đánh giá cao động thái kịp thời của chính quyền Hà Nội, giúp tháo gỡ vướng mắc cho người dùng xe bán tải, từ cá nhân đến doanh nghiệp nhỏ. Hãng xe Mỹ cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh chính sách đã mang lại sự yên tâm trong sinh hoạt và công việc hàng ngày, đồng thời kỳ vọng các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định để đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Đáng chú ý, trước khi có thay đổi này, nhiều mẫu bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger bị xếp vào nhóm “xe tải pick-up cabin kép” theo quy định phân loại phương tiện, dẫn tới việc chỉ được phép vào nội đô từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Điều này khiến không ít người dùng lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” khi phương tiện phục vụ cả gia đình lẫn công việc lại bị hạn chế như xe tải.

Theo số liệu thị trường năm 2025, mẫu bán tải Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối với 18.692 xe bán ra, chiếm khoảng gần 70% thị phần toàn phân khúc tại Việt Nam. Con số này không chỉ bỏ xa các đối thủ như Mitsubishi Triton (4.303 xe) hay Toyota Hilux (3.501 xe), mà còn cho thấy cứ 10 người mua xe bán tải thì có tới 7 người chọn Ranger, qua đó củng cố vị thế “vua bán tải” và là dòng xe phổ biến nhất thị trường.

Việc Hà Nội nới lỏng quy định lần này được xem là bước điều chỉnh linh hoạt, cân bằng giữa quản lý giao thông đô thị và nhu cầu thực tế. Không chỉ giải tỏa áp lực cho người dùng, chính sách mới còn góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy thị trường xe bán tải – phân khúc vốn đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.