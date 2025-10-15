Danh tính cô thư ký chân dài khiến netizen nhìn không rời mắt

Hóa thân thành cô thư ký công sở vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ, cô nàng mẫu ảnh Bảo Nghi khiến người đối diện không thể rời mắt.
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, không ít đại gia Việt khiến dư luận xuýt xoa vì sở hữu những căn biệt thự sang trọng, thậm chí đồ sộ chẳng kém cung điện.
Ca sĩ Siu Black hạnh phúc đón cháu nội chào đời. Midu đến Dubai mừng tuổi mới.
Thông tin chú vịt Bim Bim - "ngôi sao" của kênh YouTube Sâu Tivi qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam và khắp châu Á.
Tử vi dự đoán, bốn con giáp này trong 5 năm tới sẽ kiếm được hàng triệu đô la và thịnh vượng trong 3 thế hệ.
Dụng cụ tạo kiểu tóc hiếm có từ thế kỷ 13 được tìm thấy tại lâu đài cổ Eilean Donan, cũng là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy ở Scotland.
Phát hiện ngôi mộ đá kỳ dị 5.000 năm tuổi ở Tây Ban Nha, hứa hẹn sẽ giúp bổ sung thêm thông tin mới về các nghi lễ tang lễ ở miền nam Bán đảo Iberia cổ xưa.
Theo kế hoạch, sứ mệnh Kính thiên văn quỹ đạo cực Mặt trời (SPO) phóng vào tháng 1/2029. Nhờ đó, nhân loại sẽ lần đầu có góc nhìn trực tiếp 2 cực Mặt trời.
Google đầu tư 15 tỷ USD để xây trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài nước Mỹ tại Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, với quy mô 1 gigawatt.
Hyundai Motor Philippines Inc. (HMPH) vừa chính thức giới ra mắt mẫu xe MPV 7 chỗ Stargazer và Stargazer X 2026 bản nâng (facelift) tại thị trường Philippines.
Ẩn mình giữa vùng núi Hắc Long Giang, Làng Tuyết Hương mùa đông phủ trắng như cổ tích, nơi du khách lạc bước giữa tuyết trắng, đèn lồng đỏ và không khí an yên.
Bên ngoài trông giống hệt nhau, nhưng khi soi bằng tia X, cáp USB-C giá rẻ và cáp Thunderbolt 4 của Apple lại khác biệt đến không ngờ.
Ngân 98 và Lương Bằng Quang gây chú ý với bộ sưu tập xe đa dạng, trải dài từ SUV hiệu năng cao, MPV sang trọng đến siêu xe mui trần hàng hiếm tại Việt Nam.
Yến Nhi thay đổi ý tưởng trình diễn trang phục dân tộc Thăng Long Hội ở Miss Grand International 2025.
Sự ra đời của xe robot mặt đất chiến đấu hạng nặng VATAG diễn ra vào thời điểm các hệ thống tự động đang ngày càng định hình kế hoạch quân sự hiện đại.
OpenAI đang làm rung chuyển thị trường toàn cầu khi chỉ một tháng đã ký hàng loạt hợp đồng chip và điện toán trị giá hàng trăm tỷ USD.
Nếu việc phòng thủ của Ukraine ở thành phố Pokrovsk kiên cố bao nhiêu, thì các ngôi làng ở phía đông Dnipropetrovsk tổ chức sơ sài bấy nhiêu.
Khoe cận cảnh thân hình săn chắc, bốc lửa, Du Uyên ngày càng chứng mình sức cuốn hút cũng như phong cách nổi loạn của bản thân.
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang viết lời ngọt ngào dành cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhân dịp người đẹp bước sang tuổi 29.
Wagoneer và Grand Wagoneer đã hợp nhất thành một dòng xe duy nhất là Jeep Grand Wagoneer với "mặt tiền" mới, nội thất nâng cấp và hệ thống hybrid hoàn toàn mới.
Dòng vivo X300 vừa chính thức trình làng với hai phiên bản X300 và X300 Pro, mang đến nhiều nâng cấp mạnh mẽ về camera, hiệu năng và pin.