Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính cô thư ký chân dài khiến netizen nhìn không rời mắt

Cộng đồng trẻ

Danh tính cô thư ký chân dài khiến netizen nhìn không rời mắt

Hóa thân thành cô thư ký công sở vừa chuyên nghiệp vừa quyến rũ, cô nàng mẫu ảnh Bảo Nghi khiến người đối diện không thể rời mắt.

Trầm Phương
Lê Bảo Nghi là cái tên quen thuộc trong giới mẫu ảnh và hot girl Sài Gòn. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, Bảo Nghi còn gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang táo bạo, khai thác triệt để lợi thế "chân dài" của mình. (Ảnh: FBNV)
Lê Bảo Nghi là cái tên quen thuộc trong giới mẫu ảnh và hot girl Sài Gòn. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, Bảo Nghi còn gây ấn tượng mạnh với phong cách thời trang táo bạo, khai thác triệt để lợi thế "chân dài" của mình. (Ảnh: FBNV)
Những bộ ảnh được cô nàng đăng tải đều có sự đầu tư chỉn chu từ trang phục đến phụ kiện, cũng như cách tạo dáng đầy chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Những bộ ảnh được cô nàng đăng tải đều có sự đầu tư chỉn chu từ trang phục đến phụ kiện, cũng như cách tạo dáng đầy chuyên nghiệp. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Bảo Nghi xuất hiện tại một quán cà phê với bối cảnh hiện đại, sang trọng. Cô nàng khéo léo biến tấu trang phục công sở truyền thống thành một outfit vừa chuyên nghiệp, vừa gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Bảo Nghi xuất hiện tại một quán cà phê với bối cảnh hiện đại, sang trọng. Cô nàng khéo léo biến tấu trang phục công sở truyền thống thành một outfit vừa chuyên nghiệp, vừa gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Bảo Nghi chọn chiếc áo sơ mi trắng ôm sát, khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chân váy ngắn màu đen. Điểm nhấn là chiếc nơ đen được thắt lỏng, cùng chiếc quần tất đen xuyên thấu, cao ngang đùi, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. (Ảnh: FBNV)
Bảo Nghi chọn chiếc áo sơ mi trắng ôm sát, khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp cùng chân váy ngắn màu đen. Điểm nhấn là chiếc nơ đen được thắt lỏng, cùng chiếc quần tất đen xuyên thấu, cao ngang đùi, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. (Ảnh: FBNV)
Với mái tóc đen búi gọn gàng, Bảo Nghi toát lên thần thái tự tin, mạnh mẽ của một "thư ký" hiện đại đang bận rộn với chiếc laptop. Dù là khoảnh khắc làm việc tập trung hay những pose tạo dáng táo bạo, cô nàng đều thể hiện được sự cuốn hút khó cưỡng. (Ảnh: FBNV)
Với mái tóc đen búi gọn gàng, Bảo Nghi toát lên thần thái tự tin, mạnh mẽ của một "thư ký" hiện đại đang bận rộn với chiếc laptop. Dù là khoảnh khắc làm việc tập trung hay những pose tạo dáng táo bạo, cô nàng đều thể hiện được sự cuốn hút khó cưỡng. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự sáng tạo trong cách phối đồ và thần thái "đỉnh cao" của Lê Bảo Nghi. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự sáng tạo trong cách phối đồ và thần thái "đỉnh cao" của Lê Bảo Nghi. (Ảnh: FBNV)
Hình tượng "cô thư ký chân dài" này đã thành công khuấy động mạng xã hội, chứng minh sức hút không ngừng tăng của nàng mẫu trẻ. (Ảnh: FBNV)
Hình tượng "cô thư ký chân dài" này đã thành công khuấy động mạng xã hội, chứng minh sức hút không ngừng tăng của nàng mẫu trẻ. (Ảnh: FBNV)
Lê Bảo Nghi luôn biết cách làm mới mình qua nhiều concept khác nhau, từ "nàng thơ trong mưa" lãng mạn, ngọt ngào cho đến cô thư ký công sở sexy, cá tính. (Ảnh: FBNV)
Lê Bảo Nghi luôn biết cách làm mới mình qua nhiều concept khác nhau, từ "nàng thơ trong mưa" lãng mạn, ngọt ngào cho đến cô thư ký công sở sexy, cá tính. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu lợi thế về ngoại hình, cô nàng có thể "cân đẹp" được mọi outfit, từ năng động trẻ trung đến quyến rũ, gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu lợi thế về ngoại hình, cô nàng có thể "cân đẹp" được mọi outfit, từ năng động trẻ trung đến quyến rũ, gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Bảo Nghi thường lựa chọn những thiết kế ôm sát hoặc có phần cắt xẻ tinh tế, tôn lên đường nét cơ thể. (Ảnh: FBNV)
Bảo Nghi thường lựa chọn những thiết kế ôm sát hoặc có phần cắt xẻ tinh tế, tôn lên đường nét cơ thể. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Bảo Nghi #thư ký chân dài #mẫu ảnh #thời trang công sở #hot girl Sài Gòn #phong cách quyến rũ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT