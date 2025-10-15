Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chú vịt Việt Nam nổi tiếng khắp châu Á qua đời

Cộng đồng trẻ

Chú vịt Việt Nam nổi tiếng khắp châu Á qua đời

Thông tin chú vịt Bim Bim - "ngôi sao" của kênh YouTube Sâu Tivi qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam và khắp châu Á.

Trầm Phương
Ngày 13/10, trên trang fanpage hơn 305 nghìn người theo dõi, Thùy Trang - cô chủ của chú vịt Bim Bim nổi tiếng bất ngờ thông báo tin buồn Bim Bim đã mất. Cô đăng tải hình ảnh khóc nức nở ôm chú vịt Bim Bim, kèm dòng trạng thái: "Thứ 2 ngày 13 tháng 10/2025. Tạm biệt em nha Bim Bim của chị".
Ngày 13/10, trên trang fanpage hơn 305 nghìn người theo dõi, Thùy Trang - cô chủ của chú vịt Bim Bim nổi tiếng bất ngờ thông báo tin buồn Bim Bim đã mất. Cô đăng tải hình ảnh khóc nức nở ôm chú vịt Bim Bim, kèm dòng trạng thái: "Thứ 2 ngày 13 tháng 10/2025. Tạm biệt em nha Bim Bim của chị".
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài đăng đã thu về hàng nghìn lượt tương tác, bình luận gửi lời chia buồn, động viên Thùy Trang.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài đăng đã thu về hàng nghìn lượt tương tác, bình luận gửi lời chia buồn, động viên Thùy Trang.
Hàng ngàn bình luận đã được gửi đến Sâu Tivi, bày tỏ sự chia buồn và gửi lời tạm biệt đến Bim Bim, xem chú vịt như một người bạn, một thành viên gia đình đã mang lại niềm vui và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Hàng ngàn bình luận đã được gửi đến Sâu Tivi, bày tỏ sự chia buồn và gửi lời tạm biệt đến Bim Bim, xem chú vịt như một người bạn, một thành viên gia đình đã mang lại niềm vui và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Chú vịt Bim Bim là một chú vịt bầu lông trắng, được Thùy Trang cứu sống khi còn là trứng hỏng và nuôi nấng từ nhỏ. Bim Bim gắn bó với Thùy Trang suốt khoảng 6 năm, trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. (Ảnh: Sâu Tivi)
Chú vịt Bim Bim là một chú vịt bầu lông trắng, được Thùy Trang cứu sống khi còn là trứng hỏng và nuôi nấng từ nhỏ. Bim Bim gắn bó với Thùy Trang suốt khoảng 6 năm, trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình. (Ảnh: Sâu Tivi)
Bim Bim trở thành nhân vật chính, đồng hành cùng Thùy Trang trong các video về cuộc sống dân dã miền Tây trên kênh Sâu Tivi. (Ảnh: Sâu Tivi)
Bim Bim trở thành nhân vật chính, đồng hành cùng Thùy Trang trong các video về cuộc sống dân dã miền Tây trên kênh Sâu Tivi. (Ảnh: Sâu Tivi)
Kênh này đã phát triển mạnh mẽ và thu hút một lượng lớn người theo dõi. Thu nhập từ kênh Sâu Tivi đã giúp Thùy Trang trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình. (Ảnh: Sâu Tivi)
Kênh này đã phát triển mạnh mẽ và thu hút một lượng lớn người theo dõi. Thu nhập từ kênh Sâu Tivi đã giúp Thùy Trang trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình. (Ảnh: Sâu Tivi)
Vào năm 2024, khi cô lấy chồng, Bim Bim cũng xuất hiện trong đám cưới, chụp ảnh chung cùng hai vợ chồng. (Ảnh: Sâu Tivi)
Vào năm 2024, khi cô lấy chồng, Bim Bim cũng xuất hiện trong đám cưới, chụp ảnh chung cùng hai vợ chồng. (Ảnh: Sâu Tivi)
Câu chuyện về cô gái miền Tây và chú vịt Bim Bim không chỉ được yêu thích trong nước mà còn gây tiếng vang lớn ở nước ngoài. (Ảnh: Sâu Tivi)
Câu chuyện về cô gái miền Tây và chú vịt Bim Bim không chỉ được yêu thích trong nước mà còn gây tiếng vang lớn ở nước ngoài. (Ảnh: Sâu Tivi)
Năm 2024, Bim Bim cùng Thùy Trang đã xuất hiện trong chuỗi phim ngắn hoạt hình và tài liệu "She Creates Change" (Những cô gái thay đổi thế giới) của Warner Bros. Discovery, và bộ phim này được công chiếu toàn châu Á, đưa tên tuổi của Bim Bim vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. (Ảnh: Sâu Tivi)
Năm 2024, Bim Bim cùng Thùy Trang đã xuất hiện trong chuỗi phim ngắn hoạt hình và tài liệu "She Creates Change" (Những cô gái thay đổi thế giới) của Warner Bros. Discovery, và bộ phim này được công chiếu toàn châu Á, đưa tên tuổi của Bim Bim vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. (Ảnh: Sâu Tivi)
Bim Bim được mệnh danh là chú vịt Việt Nam đầu tiên "làm" YouTube và là chú vịt nổi tiếng khắp châu Á. (Ảnh: Sâu Tivi)
Bim Bim được mệnh danh là chú vịt Việt Nam đầu tiên "làm" YouTube và là chú vịt nổi tiếng khắp châu Á. (Ảnh: Sâu Tivi)
Trầm Phương
#Bim Bim #Sâu Tivi #chú vịt nổi tiếng #việt nam #châu Á #video miền Tây

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT