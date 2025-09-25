Nội soi điều trị bệnh không hậu môn cho trẻ sơ sinh tại Hải Phòng

Mới đây, khoa Ngoại Tổng hợp vừa phẫu thuật nội soi cho một trẻ mắc dị tật không có hậu môn. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, cháu Bùi Ngọc Kh. L địa chỉ tại An Lão, Hải Phòng, sau sinh đã phát hiện không có hậu môn, phân dò ra qua đường âm đạo.

Gia đình thấy trẻ vẫn ăn uống bình thường, hàng ngày vẫn thấy có phân ra nên không đi khám theo hẹn, gần đây trẻ thường xuyên chướng bụng, không thấy phân ra nên gia đình cho đi khám.

Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiếp nhận trẻ trong tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu máu, có dị tật tiết niệu và rối loạn nhịp tim kèm theo, đại tràng sau quá trình ứ phân kéo dài bị giãn.

Sau khi được hội chẩn các chuyên khoa, mặc dù đại tràng giãn, phân bị ứ trong đại tràng nhiều phẫu thuật rất khó khăn, nhưng trẻ đã được phẫu thuật nội soi kết hợp đường sau trực tràng hạ đại tràng tạo hình hậu môn trong một lần mổ duy nhất.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Hiện nay ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị đã đem lại nhiều cải tiến rất lớn cho người bệnh, như giảm thời gian mổ, nhanh chóng bình phục, cải thiện chức năng đại tiện, sẹo mổ rất nhỏ và thẩm mỹ…

Nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám lại sau mổ, sẹo mổ gần như không nhìn thấy, mọi sinh hoạt giống như người bình thường.