Thanh niên 25 tuổi bị viêm dạ dày - ruột tăng bạch cầu ái toan, căn bệnh hiếm

Bệnh nhân T.H.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng bạch cầu ái toan ngoại biên.
Trước nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau quặn thượng vị, nôn ói, tiêu chảy, bụng to nhanh và khó thở. Dù đã thăm khám tại hai cơ sở y tế trong hai tuần, tình trạng không cải thiện.
Tại Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Nhân Dân 115, các xét nghiệm cho thấy bạch cầu ái toan ngoại biên >40%, IgE 704 IU/mL;
Siêu âm và CT bụng ghi nhận, người bệnh bị báng bụng (cổ trướng) và tràn dịch màng phổi hai bên. Đồng thời, có dấu hiệu phù nề, dày thành một số đoạn ruột. Kết quả nội soi, sinh thiết nhiều vị trí, giải phẫu bệnh phù hợp bệnh cảnh tăng bạch cầu ái toan. Từ đó, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm dạ dày – ruột do tăng bạch cầu ái toan, thể thanh mạc (thể hiếm liên quan đến thâm nhiễm phúc mạc nên cần thực hiện đầy đủ xét nghiệm mới có thể xác định chính xác. Thể thanh mạc có thể gây báng bụng và tràn dịch màng phổi, làm người bệnh mệt mỏi, khó thở).
Ảnh minh hoạ/Internet
Người bệnh được điều trị theo phác đồ đặc hiệu. Sau 2 tuần, dịch ổ bụng và màng phổi hết hoàn toàn, triệu chứng tiêu hóa cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
Các chuyên gia khuyến cáo viêm dạ dày - ruột do tăng bạch cầu ái toan (EGE) dễ nhầm với viêm dạ dày ruột thông thường, lao hay ký sinh trùng. Người dân không nên chủ quan trước triệu chứng tiêu hóa dai dẳng, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Viêm dạ dày – ruột tăng bạch cầu ái toan (Eosinophillic Gastroenteritis, viết tắt EGE) thuộc nhóm những rối loạn ống tiêu hóa tăng bạch cầu ái toan (Eosinophilic gastrointestinal disorders) bao gồm cả: Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan (eosinophilic esophagitis) và viêm đại tràng tăng bạch cầu ái toan (eosinophilic colitis).
EGE được Kaijser mô tả đầu tiên 1937, là tình trạng viêm với những mức độ thâm nhiễm khác nhau của bạch cầu ái toan tại dạ dày và/hoặc ruột non.
Dựa trên mức độ xâm lấn của bạch cầu ái toan tại các lớp cấu trúc của thương tổn ta có thể phân loại từng bệnh thành: Thể niêm mạc (mucosal), thể ở cơ (muscule) và thể thanh mạc (subserosal). EGE khá hiếm gặp, tại Mỹ 5.1/100000 dân, tăng trong hai thập kỷ qua. Nữ nhiều hơn nam; có thể gặp ở cả trẻ em lẫn người lớn nhưng thường gặp hơn ở lứa tuổi từ 30 – 50.
Lâm sàng biểu hiện của bệnh rất đa dạng, tùy từng thể bệnh, có thể có: Đau bụng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, chán ăn (thể niêm mạc); tắc ruột hay thủng ruột (thể cơ); ascites và chướng bụng (thể thanh mạc).