Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thanh niên 25 tuổi bị viêm dạ dày - ruột tăng bạch cầu ái toan, căn bệnh hiếm

 Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một thanh niên bị viêm dạ dày - ruột tăng bạch cầu ái toan, căn bệnh hiếm gặp.

Bình Nguyên

Bệnh nhân T.H.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng bạch cầu ái toan ngoại biên.

Trước nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau quặn thượng vị, nôn ói, tiêu chảy, bụng to nhanh và khó thở. Dù đã thăm khám tại hai cơ sở y tế trong hai tuần, tình trạng không cải thiện.

Tại Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Nhân Dân 115, các xét nghiệm cho thấy bạch cầu ái toan ngoại biên >40%, IgE 704 IU/mL;

Siêu âm và CT bụng ghi nhận, người bệnh bị báng bụng (cổ trướng) và tràn dịch màng phổi hai bên. Đồng thời, có dấu hiệu phù nề, dày thành một số đoạn ruột. Kết quả nội soi, sinh thiết nhiều vị trí, giải phẫu bệnh phù hợp bệnh cảnh tăng bạch cầu ái toan. Từ đó, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm dạ dày – ruột do tăng bạch cầu ái toan, thể thanh mạc (thể hiếm liên quan đến thâm nhiễm phúc mạc nên cần thực hiện đầy đủ xét nghiệm mới có thể xác định chính xác. Thể thanh mạc có thể gây báng bụng và tràn dịch màng phổi, làm người bệnh mệt mỏi, khó thở).

Ảnh minh hoạ/Internet

Người bệnh được điều trị theo phác đồ đặc hiệu. Sau 2 tuần, dịch ổ bụng và màng phổi hết hoàn toàn, triệu chứng tiêu hóa cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Các chuyên gia khuyến cáo viêm dạ dày - ruột do tăng bạch cầu ái toan (EGE) dễ nhầm với viêm dạ dày ruột thông thường, lao hay ký sinh trùng. Người dân không nên chủ quan trước triệu chứng tiêu hóa dai dẳng, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Viêm dạ dày – ruột tăng bạch cầu ái toan (Eosinophillic Gastroenteritis, viết tắt EGE) thuộc nhóm những rối loạn ống tiêu hóa tăng bạch cầu ái toan (Eosinophilic gastrointestinal disorders) bao gồm cả: Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan (eosinophilic esophagitis) và viêm đại tràng tăng bạch cầu ái toan (eosinophilic colitis).

EGE được Kaijser mô tả đầu tiên 1937, là tình trạng viêm với những mức độ thâm nhiễm khác nhau của bạch cầu ái toan tại dạ dày và/hoặc ruột non.

Dựa trên mức độ xâm lấn của bạch cầu ái toan tại các lớp cấu trúc của thương tổn ta có thể phân loại từng bệnh thành: Thể niêm mạc (mucosal), thể ở cơ (muscule) và thể thanh mạc (subserosal). EGE khá hiếm gặp, tại Mỹ 5.1/100000 dân, tăng trong hai thập kỷ qua. Nữ nhiều hơn nam; có thể gặp ở cả trẻ em lẫn người lớn nhưng thường gặp hơn ở lứa tuổi từ 30 – 50.

Lâm sàng biểu hiện của bệnh rất đa dạng, tùy từng thể bệnh, có thể có: Đau bụng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy, chán ăn (thể niêm mạc); tắc ruột hay thủng ruột (thể cơ); ascites và chướng bụng (thể thanh mạc).

#bệnh nhân bị viêm dạ dày – ruột #nam thanh niên 25 tuổi #tràn dịch màng phổi #báng bụng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Điều trị trong bào thai cho thai nhi tràn dịch màng phổi

Ống shunt sau khi được đặt sẽ giúp thoát dịch ra ngoài, hỗ trợ phổi thai nhi nở ra, giảm nguy cơ suy hô hấp và tăng khả năng sống sót sau khi sinh.

Ngày 11/6, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai đã thực hiện thành công giải pháp đặt dẫn lưu màng phổi (shunt) cho thai nhi mới 23 tuần tuổi.

Theo đó, chị N.H.D. (34 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mang thai con lần 2. Trong quá trình thăm khám và siêu âm thai tại một bệnh viện đa khoa, thai nhi được phát hiện có dấu hiệu bất thường. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được chẩn đoán chuyên sâu và theo dõi sát sao.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé 6 tuổi xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng.

Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi ở Phú Thọ bị xuất huyết tiêu hoá do viêm loét dạ dày – tá tràng.

Bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều lần ra dịch màu nâu đen, đau bụng thượng vị, mệt lả, khát nước, da nổi ban đỏ kèm cảm giác đau rát họng và tức ngực. Theo gia đình, trước đó bé đã được đưa đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được cho sử dụng men tiêu hóa, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người viêm loét dạ dày cần tránh ngay những thói quen này

Viêm loét dạ dày thường nặng thêm bởi những thói quen hằng ngày tưởng chừng vô hại, khiến bệnh dễ tái phát và biến chứng.

Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 10–20% dân số từng trải qua tình trạng viêm hoặc loét dạ dày ít nhất một lần trong đời. Tại Việt Nam, số ca bệnh có xu hướng tăng nhanh do thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học và áp lực cuộc sống hiện đại.

Điều đáng lo ngại là nhiều người bệnh chỉ tập trung vào điều trị bằng thuốc, mà bỏ qua yếu tố quan trọng không kém: lối sống hằng ngày. Chính những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể khiến tình trạng viêm loét nặng thêm, khó điều trị dứt điểm và dễ tái phát.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới