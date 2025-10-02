Thanh niên 25 tuổi bị viêm dạ dày - ruột tăng bạch cầu ái toan, căn bệnh hiếm

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một thanh niên bị viêm dạ dày - ruột tăng bạch cầu ái toan, căn bệnh hiếm gặp.

Bệnh nhân T.H.T. (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng bạch cầu ái toan ngoại biên.

Trước nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau quặn thượng vị, nôn ói, tiêu chảy, bụng to nhanh và khó thở. Dù đã thăm khám tại hai cơ sở y tế trong hai tuần, tình trạng không cải thiện.

Tại Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Nhân Dân 115, các xét nghiệm cho thấy bạch cầu ái toan ngoại biên >40%, IgE 704 IU/mL;

Siêu âm và CT bụng ghi nhận, người bệnh bị báng bụng (cổ trướng) và tràn dịch màng phổi hai bên. Đồng thời, có dấu hiệu phù nề, dày thành một số đoạn ruột. Kết quả nội soi, sinh thiết nhiều vị trí, giải phẫu bệnh phù hợp bệnh cảnh tăng bạch cầu ái toan. Từ đó, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm dạ dày – ruột do tăng bạch cầu ái toan, thể thanh mạc (thể hiếm liên quan đến thâm nhiễm phúc mạc nên cần thực hiện đầy đủ xét nghiệm mới có thể xác định chính xác. Thể thanh mạc có thể gây báng bụng và tràn dịch màng phổi, làm người bệnh mệt mỏi, khó thở).

Ảnh minh hoạ/Internet

Người bệnh được điều trị theo phác đồ đặc hiệu. Sau 2 tuần, dịch ổ bụng và màng phổi hết hoàn toàn, triệu chứng tiêu hóa cải thiện rõ rệt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Các chuyên gia khuyến cáo viêm dạ dày - ruột do tăng bạch cầu ái toan (EGE) dễ nhầm với viêm dạ dày ruột thông thường, lao hay ký sinh trùng. Người dân không nên chủ quan trước triệu chứng tiêu hóa dai dẳng, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.