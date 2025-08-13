Hà Nội

Tháng cô hồn đến muộn, cảnh báo đặc biệt đến con giáp này

Giải mã

Tháng cô hồn đến muộn, cảnh báo đặc biệt đến con giáp này

Năm 2025 có tháng nhuận khiến "cổng địa ngục" mở muộn, dấy lên lo ngại. Chuyên gia phong thủy giải mã hiện tượng này và đặc biệt cảnh báo một con giáp.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Năm 2025 là một năm đặc biệt khi có tháng 6 Âm lịch nhuận, điều này dẫn đến việc tháng 7 Âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn sẽ bắt đầu muộn hơn thường lệ. Cụ thể, thời điểm "cổng địa ngục" chính thức mở được cho là vào 23h đêm ngày 22/8 Dương lịch. Sự trì hoãn này đã làm dấy lên một số lo ngại trong dân gian với giả thuyết rằng việc các vong hồn phải chờ đợi lâu hơn có thể khiến họ trở nên "đói và hung dữ hơn".
Trước những băn khoăn này, chuyên gia phong thủy nổi tiếng Kha Bách Thành người Trung Quốc đã có những lý giải chi tiết, giúp mọi người có cái nhìn khoa học và bình tâm hơn, đồng thời đưa ra những cảnh báo và lời khuyên hữu ích cho từng con giáp trong giai đoạn nhạy cảm này.
Theo chuyên gia Kha Bách Thành, lo ngại về việc vong hồn trở nên hung dữ hơn do tháng cô hồn đến muộn hoàn toàn chỉ là suy đoán và không có cơ sở vững chắc. Ông giải thích rằng, chu kỳ lịch pháp với các năm nhuận là một hiện tượng tuần hoàn tự nhiên, đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Về mặt nghi lễ, ông cho biết thời điểm quan trọng là khi bước vào tiết khí Xử Thử (năm 2025 là 4h33 sáng ngày 23/8 Dương lịch). Theo truyền thống, vào giờ Tý của ngày này (tức 11 giờ đêm hôm trước), các ngôi chùa sẽ tiến hành nghi lễ mở đầu tháng cô hồn, chính thức khai mạc tháng cúng tế.
Nhân vật trung tâm trong các nghi lễ này là Đại Sĩ Gia (còn gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ). Đây là một vị thần linh có nguồn gốc phức hợp, là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài từ bỏ hình tướng hiền từ để hóa thành "Diện Nhiên Quỷ Vương" với gương mặt uy nghiêm, dữ tợn. Mục đích của sự hóa thân này là để trấn áp, ổn định trật tự của các vong hồn, đảm bảo họ không gây nhiễu loạn dương gian và giám sát việc phân phát vật phẩm cúng tế một cách công bằng. Sự hiện diện của Đại Sĩ Gia chính là sự bảo chứng cho trật tự và an toàn trong suốt tháng 7 Âm lịch.
Trái với không khí có phần e dè của tháng 7 Âm lịch, chuyên gia Kha Bách Thành chỉ ra rằng đây lại là thời điểm vận may nở rộ đối với một số con giáp như Tuổi Hợi và Tuổi Tý. Hai con giáp này sẽ có vận đào hoa và nhân duyên đặc biệt vượng phát. Vận may này không chỉ giới hạn trong chuyện tình cảm lứa đôi mà còn mang ý nghĩa rộng hơn, bao gồm các mối quan hệ xã hội, sự yêu mến của khách hàng, sự thuận lợi trong giao tiếp. Những người làm kinh doanh, bán hàng hoặc các công việc đòi hỏi giao tiếp nhiều sẽ được hưởng lợi lớn.
Tuổi Dần và Tuổi Mão: Vận thế của hai con giáp này lại nghiêng về con đường học vấn và sự nghiệp với vận Văn Xương rất tốt. Đây là thời điểm vàng để học hỏi kiến thức mới, tham gia các kỳ thi, hoặc thực hiện những công việc đòi hỏi sự tập trung và trí tuệ. Khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức sẽ được nâng cao đáng kể. Để kích hoạt vận Văn Xương, có thể đặt một chậu tre may mắn (lưu ý là số lượng cây lẻ) ở phương Đông của ngôi nhà hoặc phòng làm việc.
Trong số 12 con giáp, chuyên gia Kha Bách Thành đưa ra lời cảnh báo đặc biệt và nhấn mạnh nhất đối với một nhóm đối tượng cụ thể, những người tuổi Tỵ sinh vào tháng Giêng Âm lịch.
Theo ông, trong suốt tháng 7 Âm lịch năm 2025, nhóm người này cần hết sức đề phòng "xa quan", tức các vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ và đi lại. Năng lượng của tháng có thể gây ra những rủi ro bất ngờ trên đường. Ngoài ra, cần tuyệt đối tránh xa các khu vực sông nước nguy hiểm như biển cả, sông sâu, hồ lớn, vì đây là nơi dễ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn.
Nếu có kế hoạch đi du lịch, đặc biệt là du lịch nước ngoài, nên cân nhắc dời sang thời điểm khác an toàn hơn. Nếu vì lý do công việc bắt buộc phải di chuyển, cần giữ sự tập trung cao độ, tuân thủ luật lệ giao thông, kiểm tra phương tiện kỹ càng trước khi đi. Tuyệt đối không tham gia các hoạt động bơi lội, vui chơi ở những khu vực sông nước không an toàn.
Tin tốt là vận hạn này chỉ mang tính thời điểm. Chuyên gia Kha Bách Thành khẳng định, chỉ cần nhóm người tuổi Tỵ này cẩn trọng, giữ mình an toàn và qua được hết tháng cô hồn là sẽ bình an.
Từ 2024 - 2028: 4 con giáp lộc rơi ngay cửa, dễ kiếm bộn tiền. Nguồn: Kienthucnet
